André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Opinião

Vereadoras rebatem declaração de Fantinel de que Lei Maria da Penha "seria boa se mulheres fossem santas"

Reações ocorreram nesta quarta-feira (26) em relação às falas ocorridas na sessão legislativa do dia anterior

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS