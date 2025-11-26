Vereadoras rebatem declaração de Fantinel de que Lei Maria da Penha "seria boa se mulheres fossem santas"

A insistência do vereador Sandro Fantinel (PL) em criar uma comparação insensata entre a violência sofrida por homens e mulheres irritou colegas de Parlamento durante a sessão de terça-feira (25) na Câmara.
Em mais um dos muitos pronunciamentos sobre o tema, Fantinel abordou um caso em que uma mulher teria causado autolesões para incriminar um companheiro.
No início da fala, vários parlamentares deixaram o plenário. Diante de um pedido de verificação de quórum, porém, alguns vereadores retornaram para não interromper a sessão.
Assim que Fantinel encerrou o pronunciamento, afirmando que "a atual Lei Maria da Penha só seria boa se todas as mulheres fossem santas", houve quem saísse arrependido de ter voltado para dar quórum ao colega.
Ironia
O pronunciamento de Fantinel ocorreu justamente no dia em que a Câmara aprovou, por unanimidade e com o voto dele, uma moção de apoio e reconhecimento à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). O 25 de novembro também é o Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher.
A justificativa de Fantinel para o voto foi que a delegada Thalita Andrich faz um trabalho imparcial. Semanas atrás, o vereador havia questionado a existência de delegacias da mulher.
A declaração contradizendo a aprovação da moção foi lembrada nesta quarta-feira (26) pela vereadora Estela Balardin (PT). A vereadora Andressa Marques (PCdoB) foi mais direta e disse que Fantinel cria uma "falsa contradição entre homens e mulheres". Já Rose Frigeri (PT) disse que leis específicas surgem de acordo com o que acontece na sociedade.
Não há privilégio
Discutir a violência que tira milhares de vidas anualmente no Brasil é legítimo e necessário. Mas considerar que as mulheres têm um privilégio legal no enfrentamento às agressões é negar uma ferida aberta na sociedade brasileira e perpetuar a ideia ultrapassada de que elas precisam ser submissas às vontades dos companheiros.
A criação de leis e estruturas específicas ocorreu justamente porque aquilo que existia e não dava conta do problema — e até autorizava.
Basta lembrar a absurda tese da "legítima defesa da honra", muito utilizada no passado para justificar feminicídios e sepultada de vez pelo Supremo Tribunal Federal (STF) somente em 2023.
Também nesta coluna
Medalha Zumbi dos Palmares
Os vereadores de Caxias aprovaram, nesta terça-feira (26), os nomes indicados para receber a Comenda "Medalha Zumbi dos Palmares" de 2025. A honraria será entregue a Jacqueline Andrades, Michele dos Santos Xavier e Sergio Ubirajara em cerimônia marcada para esta quinta-feira (27), às 19h, no plenário da Câmara.
Os indicados foram escolhidos pelo Conselho Municipal da Comunidade Negra (Comune) e líderes de bancada.
Leite palestra em Bento
O governador Eduardo Leite será palestrante na abertura do 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad Express), nesta quinta-feira (27), às 10h, em Bento Gonçalves.
O evento, realizado no Spa do Vinho, reúne cerca de 350 servidores de todo o país para discutir temas como transformação digital, gestão de pessoas e inovação na administração pública. A palestra do governador terá como tema "Rio Grande do Futuro — Transformação, Reconstrução e Desenvolvimento".
A programação começou nesta quarta-feira (26) e segue até sexta (28), com painéis sobre inteligência emocional, inteligência artificial, compras públicas e reforma administrativa.