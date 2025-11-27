Vereadoras de Caxias pretendem acionar Comissão de Ética contra Fantinel por críticas à Lei Maria da Penha

Fantinel fez críticas à Lei Maria da Penha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao menos parte da bancada feminina da Câmara de Caxias está se articulando para ingressar na Comissão de Ética contra o vereador Sandro Fantinel (PL) por conta dos pronunciamentos que ele tem realizado com comparações entre a violência sofrida por homens e mulheres.

Na intenção alegada por Fantinel de defender a igualdade de tratamento pela legislação, o vereador já questionou a existência de delegacias da mulher e na última terça-feira (25) disse que a atual Lei Maria da Penha "só seria boa se as mulheres fossem santas".

O tema gerou debate na sessão de quarta-feira (26), e nesta quinta-feira (27) Fantinel voltou à tribuna para rebater as críticas.

O acionamento da Comissão de Ética será debatido nesta sexta-feira (28) em uma reunião da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), que já estava agendada. O processo na comissão de ética permite a apresentação de defesa e, se for o caso, prevê várias formas de punição, que vão de advertência a cassação.