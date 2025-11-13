Vereador sugere criação de "Pix Solidário" para secretaria de Caxias do Sul; veja outros destaques da política

A ideia partiu do vereador Zé Dambrós (PSB), ex-coordenador das Relações Comunitárias da prefeitura. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

Durante uma manifestação do vereador Jack Abreu (PDT) sobre seu trabalho na Secretaria de Habitação de Caxias, na sessão de quarta-feira (12), o vereador Zé Dambrós (PSB) sugeriu a criação de um "Pix Solidário" para que a pasta consiga materiais de construção para as comunidades.

A sugestão de Dambrós surgiu a partir da doação da secretaria de 38 telhas para a construção da Capela Comunitária do Pôr do Sol com materiais do Banco Social de Materiais, criado em 2022 por uma lei do próprio parlamentar.

— Eu sugiro inclusive que a Habitação coloque dois CC's na rua visitando as construções, visitando o Sindicato Patronal das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon) e pedindo material de sobra para que venha para o banco. E que a gente pense juntos novo Pix Solidário, junto com a procuradoria, associação, enfim, para que não falte o material básico na secretaria — disse.

"Isso é um absurdo"

O assunto retornou ao plenário nesta quinta-feira (13) durante a votação do requerimento que convoca o secretário de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, à Câmara para prestar esclarecimentos sobre o orçamento do município após inúmeras reclamações dos parlamentares sobre a falta de dinheiro da prefeitura.

Conforme as vereadoras Daiane Mello (PL) e Andressa Marques (PCdoB), essa sugestão do "Pix Solidário" influenciaria para que outras pastas aderissem ao movimento, o que, não há necessidade, dado que os moradores da cidade já pagam impostos.

— Nós precisamos de explicações e que nos mostrem onde está indo o orçamento. Porque a vereadora Daiane falou uma coisa que eu concordei. Agora todas as secretarias vão começar a fazer "Pix Solidário". As pessoas já pagam imposto para isso, aí elas vão ter que pagar um segundo imposto, um terceiro imposto em Pix? Isso é um absurdo — salientou.

A vereadora Daiane reforçou o posicionamento contrário à ideia do vereador.

— Quanto à questão do não tem dinheiro, não tem dinheiro para nada, vem o vereador Dambrós sugerir, e que eu acho ridículo, uma questão de "Pix solidário" para a Habitação. Não, né? Que a Câmara devolva R$ 1 milhão para compra de canos para a Secretaria de Obras. Gente, que país é esse? Que cidade é essa? Eu fico apavorada com essas coisas — comentou Daiane.

No fim das manifestações, o requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Em breve deve ser divulgada a data da audiência com o secretário Galafassi.

Nova diretoria

Jaime Marchet era o vice-presidente da entidade. Reprodução Mobi Caxias / Divulgação

O empresário Jaime Marchet foi eleito o novo presidente da Mobilização por Caxias do Sul (Mobi Caxias) gestão 2026/2027. Ele é o representante da CIC Caxias e então vice-presidente da entidade. A eleição ocorreu na noite desta quarta-feira (12), durante a Assembleia Geral, realizada no Ponto de Cultura, ao lado da sede da União das Associações de Bairros (UAB).

Com chapa única, ao seu lado assumem como vice-presidentes Fabiano Vergani, empreendedor do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, e Gelson Rech, reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Lançamento de livro

Obra foi lançada durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Divulgação / Divulgação

Idealizada pelo deputado estadual Guilherme Pasin (PP) com o objetivo de registrar e celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a obra “Italiano nel cuore, Gaúcho nell’anima” foi lançada nesta quinta-feira (13), na Feira do Livro de Porto Alegre. A publicação reúne 23 artigos assinados por personalidades da comunidade ítalo-brasileira, incluindo o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

Também integram o livro o cartunista e jornalista Carlos Henrique Iotti, o jornalista Daniel Scola, o empresário Erasmo Carlos Battistella, presidente da Câmara de Comércio Italiana do RS, o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Gelson Leonardo Rech, e o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, que escreveu o prefácio.