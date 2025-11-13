André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Vereador sugere criação de "Pix Solidário" para secretaria de Caxias do Sul; veja outros destaques da política

Zé Dambrós (PSB) alegou que a ideia seria para manutenção do Banco Social de Materiais, da Secretaria de Habitação. Vereadoras da oposição criticaram a ideia

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS