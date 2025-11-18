Vereador Cristiano Becker retorna à Câmara um mês após infarto

A sessão desta terça-feira (18) marcou o retorno do vereador Cristiano Becker (PRD) à Câmara de Caxias. No dia 13 de outubro, ele sofreu um infarto após um jogo de beach tennis, o que exigiu a colocação de um stent cardíaco e dias de internação.
O retorno foi marcado por cumprimentos e declarações de boas-vindas por parte dos colegas. Em pronunciamento na tribuna no grande expediente, Becker lembrou, emocionado, o episódio e revelou ter chegado na emergência com obstrução quase total de uma das artérias cardíacas, menos de um ano após exames terem apontado situação dentro da normalidade.
O vereador também aproveitou para recomendar cuidado à saúde aos colegas e quem acompanhou o pronunciamento.