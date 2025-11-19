Transferência de Maurício Marcon para o PL é marcada para dezembro; veja destaques da política

Marcon trocará o Podemos pelo PL. Kayo Magalhães / Divulgação

O deputado federal Maurício Marcon deixará o Podemos para se filiar ao PL gaúcho, no dia 8 de dezembro.

A movimentação, articulada pelo presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, e pelo deputado Giovani Cherini, ocorre com autorização formal do Podemos. Em troca, o atual partido de Marcon vai receber um deputado liberado pelo PL.

O ato de filiação será às 10h, na sede do PL gaúcho, em Porto Alegre.

Marcon SIM x Denise NÃO

O posicionamento dos deputados caxienses na votação do Projeto Antifacção não surpreendeu. Maurício Marcon (Podemos) votou favorável e esteve entre o grupo que tentou apresentar um destaque no plenário para classificar as facções criminosas como organizações terroristas.

A medida foi barrada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), e retirada da primeira versão apresentada pelo relator, Guilherme Derrite (PP), sob o entendimento de que poderia favorecer interferências externas no país.

Já Denise Pessôa (PT) votou contra, assim como toda a bancada do partido. A deputada diz que o texto altera o objetivo do projeto original, enfraquecendo a Polícia Federal, desorganizando a legislação, reduzindo a capacidade de atingir o patrimônio das facções e protegendo quem está no topo da cadeia criminosa.

Uez na Câmara

O diretor-presidente do Samae, João Uez, vai reassumir o mandato de vereador para a discussão e votação do projeto de lei da Zona das Águas.

A participação será em duas sessões, que podem ser em dias diferentes, se seguir o rito tradicional, ou no mesmo dia, caso a análise do texto ocorra via sessões extraordinárias. A data exata depende da pauta da Câmara, mas a estimativa é de que a votação ocorra em dezembro.

O projeto de lei está em análise no Conselho Municipal do Planejamento (Conseplan) e deve ser encaminhado à Câmara no início do próximo mês. O texto foi construído a partir de audiências públicas conduzidas pelo Samae.

Homenagem

Vereador por seis mandatos consecutivos, o que totaliza 24 anos, Renato Oliveira pode se tornar Cidadão Caxiense. A proposta será apresentada pelo vereador Claudio Libardi (PCdoB) e ainda não tem data para ser votada.

Oliveira é natural de São Francisco de Paula e nas últimas eleições ficou na suplência do PCdoB. Ele chegou a assumir o cargo por um mês entre junho e julho deste ano durante licença de Libardi.

Turismo regional

Reunião ocorreu na última sexta-feira (14). Wederlei Pires / Divulgação

O planejamento de políticas públicas para o turismo foi o foco do encontro Parlamento Regional, na tarde da última sexta-feira (14).

O encontro reuniu líderes municipais e regionais para discutir estratégias que ampliem o potencial turístico da região. O vereador Bortola (PP), representou a Câmara de Caxias.