Titular da Secretaria da Mulher do Estado visita Caxias do Sul na quarta-feira; veja destaques da política

A secretária Fábia Richter deve visitar o novo local indicado para a instalação da Casa da Mulher Brasileira Maurício Tonetto/Secom / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

A secretária de Estado da Mulher, Fábia Richter, terá um encontro com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, na próxima quarta-feira (12), para conversar sobre a instalação da estrutura da Casa da Mulher Brasileira no munícipio.

A última atualização sobre o projeto foi quando a prefeitura anunciou a mudança do terreno, que antes seria na Rua Ângelo Francisco Guerra com a Rua Humberto Zanoni, no bairro Sanvitto, e foi para a área na Avenida Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro Esplanada, onde seria instalada a policlínica. A secretária deve visitar o local e conversar com servidores da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias sobre "detalhes técnicos".

Além disso, a Caixa prorrogou o prazo para a entrega dos projetos para a construção do espaço. A data limite passou para 30 de maio de 2026, de acordo com o a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado (SJCDH). A pasta diz que trabalha nos projetos da edificação.

Seguem as movimentações sobre as eleições 2026

Marisol quer disputar as eleições de 2026 como deputada estadual. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Após a reportagem sobre as eleições 2026, os bastidores começaram se agitar. Uma das primeiras a se manifestar foi a vereadora Marisol Santos (PSDB), que ressaltou ter deixado seu nome à disposição do partido para concorrer a deputada estadual e que está trabalhando "para fortalecer o partido" na cidade.

Já o PCdoB, presidido por Assis Melo na cidade, também frisou que apesar de não terem nomes definidos de Caxias do Sul, estão trabalhando com o diretório estadual para manter os mandatos das deputadas já eleitas Bruna Rodrigues, no Rio Grande do Sul, e Daiana Santos, em âmbito federal.

Além disso, o MDB foi citado na reportagem, apesar de não ter uma cadeira na Câmara de Vereadores, devido à representatividade no município, principalmente com o nome do ex-governador José Sartori sendo especulado.

Adiado

A instalação da antena do sinal aberto da TV Câmara Caxias não ocorreu no dia 31 de outubro, data inicialmente prevista. O motivo foi o não recebimento de todos os materiais necessários para a implantação. O trabalho será feito por técnicos contratados pelo Ministério das Comunicações.

Uma nova data deve ser definida nos próximos dias. A TV Câmara já estreou parte da programação pensada para o projeto, mas ainda não foi anunciada data para a estreia do sinal aberto. Pelo canal, vai ser possível acompanhar, simultaneamente, as programações das emissoras da Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa e Câmara de Caxias.

Será que sai do papel?

Adiló foi até o local verificar a situação no último sábado (8). Andréia Copini / Divulgação

A presença do prefeito Adiló Didomenico na ocorrência do incêndio que destruiu a reciclagem no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, chamou a atenção. A localização do espaço sempre trouxe transtornos aos moradores da região e ao fluxo de veículos mas, desde 2016, não é resolvida.

Após o incêndio, a prefeitura se manifestou. Segundo o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, os trâmites devem ser finalizados em breve e a construção iniciar ainda neste ano. Agora é esperar para ver se a previsão realmente se confirma.

Casa utilizada para reciclagem foi totalmente destruída no incêndio do último sábado. Porthus Junior / Agencia RBS















