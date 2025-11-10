André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Titular da Secretaria da Mulher do Estado visita Caxias do Sul na quarta-feira; veja destaques da política

O encontro da secretária Fábia Richter será realizado com o prefeito Adiló Didomenico para discutir a instalação da Casa da Mulher Brasileira na cidade

Renata Oliveira Silva

