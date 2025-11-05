Secretário de Saúde diz ter encaminhado economia R$ 70 milhões em um mês

Com camiseta do SUS, Bueno esteve na Câmara nesta quarta-feira (5). Augusto Martins / Divulgação

O secretário da Saúde de Caxias, Rafael Bueno, esteve na Câmara nesta quarta-feira (5) para um balanço do primeiro mês da "revolução" prometida à frente da pasta, completados nesta quinta-feira (6). Segundo ele, foram revisados R$ 70,8 milhões em despesas no período, seja em redução de gastos ou novas receitas externas.

Isso não significa que o montante está no caixa da secretaria. Trata-se do que vai se economizado ou aportado ao longo de um ano. Entram nessa conta, por exemplo, as 1.827 cirurgias que serão feitas com recursos de emendas parlamentares.

Também está prevista receita de R$ 1,5 milhão a partir do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). O pagamento é uma determinação legal por conta do uso da estrutura pública para o estágio dos estudantes. Somado a outras instituições, a expectativa é chegar a R$ 6 milhões por ano.

Com a economia, há novas promessas, como implantar, até março de 2026, o horário estendido das unidades básicas de saúde (UBSs) Diamantino, Planalto e Fátima.

Entre as economias, uma fatia está no custeio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. A habilitação do espaço foi aprovada nesta quarta pelo Ministério da Saúde, conforme anunciado por Bueno. Com isso, o município deve receber R$ 10,2 milhões ao ano para o custeio dela.

O valor é uma coparticipação entre os governos federal e estadual, com repasses de R$ 6 milhões e R$ 4,2 milhões, respectivamente.

De acordo com o secretário, o valor será repassado assim que a portaria do Ministério for publicada. A expectativa é que a portaria entre até esta quinta.

Prestação de contas

Bueno esteve voluntariamente no Legislativo e foi aplaudido pelos vereadores. Embora tenha ocorrido nos últimos dias questionamentos da bancada do PT com relação a mudanças no Hemocentro e revisão de benefícios no Samu, o relacionamento com a Câmara é o melhor possível. Tanto que vereadores cobraram que outros secretários façam o mesmo.

Na avaliação de Bueno, o motivo é a disponibilidade para atender tanto parlamentares, quanto a comunidade. Aliás, desde o início do ano as críticas dos vereadores têm sido direcionadas a secretários com os quais eles têm mais dificuldade de acesso.

Sem terceirizações

O tema mais espinhoso enfrentado pelo secretário até agora são as possíveis mudanças na gestão do Samu. Ele reafirmou que atividades-fim prestadas pela secretaria não serão terceirizadas. Foi uma referência ao serviço de ambulâncias, embora não tenha citado nominalmente.

Profissionais do setor estão peregrinando por gabinetes de vereadores para expor o temor das mudanças, incluindo a retirada de um adicional de 60% instituído em 2022, o que motivou as críticas das vereadoras Estela Balardin e Rose Frigeri, do PT.

O custeio do serviço está sob análise de uma comissão formada por integrantes do Ipam, Sindiserv, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Município e secretarias da Saúde e Gestão e Finanças. O objetivo é que até o fim do ano se avance em uma definição.