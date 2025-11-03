Sartori é convocado pelo MDB a concorrer a deputado federal em 2026

Sartori e Gabriel Souza receberam apoio do partido. Leandro Rodrigues / Divulgação

O ex-governador José Ivo Sartori foi convocado publicamente por colegas do MDB a se candidatar a deputado federal nas eleições de 2026. Quem encabeçou o pedido, no último sábado (1), foi o prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazzini, em encontro do partido realizado na cidade.

Também participantes da reunião do projeto "Pelo Rio Grande - Pra seguir fazendo história", o ex-governador Germano Rigotto, o vice-governador, Gabriel Souza, e o vice-presidente do MDB gaúcho e ex-senador José Fogaça engrossaram o coro.

— A política e o MDB nunca precisaram tanto de ti como agora, Sartori — disse Tomazini.

O ex-governador, como de costume, fez suspense, mas deu pistas:

— Se não tem provocação, nada acontece.

O MDB espera que Sartori confirme a candidatura no congresso estadual, marcado para 29 de novembro.

Apoio a Gabriel Souza

Além da convocação a Sartori, o encontro do MDB também foi marcado pelo apoio contundente dos cerca de 500 participantes à candidatura de Gabriel Souza ao Piratini. Todos os líderes históricos do partido defenderam o nome do vice-governador.

A reunião em Farroupilha foi a oitava do "Pelo Rio Grande - Pra seguir fazendo história" e reuniu emedebistas de 69 municípios das regiões de Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Serra, Vale do Caí e Vinhedos. Juntas, as áreas que somam quase 1 milhão de eleitores e reúnem 19 prefeitos, 24 vices e 187 vereadores da sigla.

Feltrin quer tentar a Assembleia

O ex-prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PL), se colocou à disposição do PL para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa (ALRS) em 2026. A decisão será oficializada em reunião nesta segunda-feira (3), na sede da Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre (Aiamu).

Vice-prefeito de Farroupilha entre 2009 e 2012 e prefeito de 2021 a 2024, Feltrin ingressou no PL em 2024. O convite para disputar uma vaga na Assembleia partiu do pré-candidato ao governo do Estado, Luciano Zucco (PL).