Samae e Sindiserv criam comissão para discutir reestruturação de cargos

Uma comissão formada por servidores do Samae e representantes do Sindiserv está reavaliando a estrutura de cargos da autarquia. O grupo começou a atuar em outubro e já fez duas reuniões.
Os cargos avaliados são principalmente os previstos na Lei 2.267/75 e são específicos do Samae, sem equivalência na administração direta. Entre os funcionários que integram a comissão, há representantes de instaladores hidráulicos, operadores de estações de tratamento, leituristas, agentes comerciais e eletromecânicos.
A estrutura de cargos do Samae chegou a ser discutida em setembro na Câmara, quando houve a aprovação da equiparação de salários para servidores da mesma função do município.
Na ocasião, o vereador Sandro Fantinel (PL) pediu vista do projeto relativo à autarquia sob a justificativa de que a proposta não fazia justiça aos servidores que atuam no tratamento de água por mudar o padrão dos cargos sem reajustar salários.
O pedido acabou rejeitado e a nova lei foi aprovada da forma que havia sido proposta. O próprio Sindiserv apoiou a a aprovação rápida do novo pacote de leis defendendo que as especificidades do Samae fossem discutidas na sequência.