Samae e Sindiserv criam comissão para discutir reestruturação de cargos

Operadores de estações de tratamento estão entre os cargos revisados. Andréia Copini / Divulgação

Uma comissão formada por servidores do Samae e representantes do Sindiserv está reavaliando a estrutura de cargos da autarquia. O grupo começou a atuar em outubro e já fez duas reuniões.

Os cargos avaliados são principalmente os previstos na Lei 2.267/75 e são específicos do Samae, sem equivalência na administração direta. Entre os funcionários que integram a comissão, há representantes de instaladores hidráulicos, operadores de estações de tratamento, leituristas, agentes comerciais e eletromecânicos.

A estrutura de cargos do Samae chegou a ser discutida em setembro na Câmara, quando houve a aprovação da equiparação de salários para servidores da mesma função do município.

Na ocasião, o vereador Sandro Fantinel (PL) pediu vista do projeto relativo à autarquia sob a justificativa de que a proposta não fazia justiça aos servidores que atuam no tratamento de água por mudar o padrão dos cargos sem reajustar salários.