Reequilíbrio parcial de contrato da CSG não destrava duplicações na Serra

Obras em encostas estão dentro das ações emergenciais. Romulo Gomes Pereira / Divulgação

O reequilíbrio parcial concedido pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) à concessionária CSG ainda não destrava as aguardadas duplicações de rodovias na Serra. O motivo é a aprovação apenas parcial do reequilíbrio do contrato em função da enchente de 2024.

O aporte de R$ 86,2 milhões do fundo de reconstrução do Estado (Funrigs) corresponde a 40% das obras da fase 2 da emergência climática. São obras de reforço de encostas e o percentual diz respeito a 14 obras ainda não executadas.

O que a concessionária ainda aguarda é a autorização do ressarcimento pela fase 1 da emergências, ou seja, as obras imediatas para a liberação do tráfego nas rodovias prejudicadas pela catástrofe. Além disso, a Agergs ainda não se pronunciou sobre a prorrogação em 15 meses do cronograma de duplicações.