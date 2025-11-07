Projeto regional envolve concessão de aterro sanitário e gera críticas da oposição em Caxias; veja destaques da política

Aterro é gerido atualmente pela Codeca. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um debate ambiental importante está na mesa em Caxias. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) analisa uma possível concessão dos serviços de transbordo, transporte de resíduos e gestão do aterro sanitário. O projeto em avaliação é liderado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra (Cisga) e engloba outros municípios da região.

O objetivo, se concretizado, é agregar tecnologia para geração de energia, fertilizantes e outros materiais, área em que a cidade e a região ainda engatinham. Atualmente se gasta cerca de R$ 2 milhões ao mês para enterrar lixo, que poderia, na verdade, se converter em dinheiro.

Existe ainda a possibilidade de fazer uma concessão municipal, o que exigiria desenvolvimento de projeto, ou manter a gestão por meio da Codeca.

A concessão, contudo, enfrenta resistências. A oposição na Câmara argumenta que a parceria poderia inviabilizar a companhia municipal. O titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, rebate dizendo que a gestão do aterro é um dos menores contratos da Codeca, que seguirá responsável pela coleta.

Também nesta coluna

Ulisses Castro / Agencia RBS

Quase pronto

O monumento em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana na Serra está praticamente pronto. Toda a estrutura já foi erguida, faltando apenas o acabamento dos canteiros de flores e da calçada do entorno.

A entrega oficial está marcada para o dia 18 de novembro, às 19h30min, mesma data de inauguração da primeira etapa da reforma da Estação Férrea e do início do Natal Brilha Caxias.

Embora tenha saído do papel, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) segue questionando os trâmites de doação do monumento ao município. Uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público (MP), que pediu esclarecimentos à Secretaria da Cultura.

Os questionamentos também estão em análise no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) e aguarda reunião no Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC).

Prefeito ganhou escultura de amigo. Ricardo Rech / Divulgação

Um tatu de presente

A alcunha de "tatu" para o prefeito de Caxias segue rendendo. Adiló Didomenico ganhou, nesta quinta-feira (6), uma escultura em madeira do animal.

O presente foi de Gilberto Almeida, que disse ter visto a peça em uma loja de Fontoura Xavier, próximo a Soledade. Não pensou duas vezes e comprou para presentear o amigo.

Expectativa

A demora para o depósito dos salários de ocupantes de cargos em comissão (CCs) da prefeitura de Caxias causou angústia nesta sexta-feira (7).

Esperados para o início da manhã, os valores caíram na conta somente por volta das 11h. Segundo a administração, houve um problema no processamento da folha por parte do banco.

Os funcionários, bem como o prefeito Adiló Didomenico, o vice, Edson Néspolo, e os secretários, já tiveram o pagamento atrasado em oito dias por falta de dinheiro para toda a folha no último dia 30.

Atualização

A próxima sessão da Câmara de Caxias, na terça-feira (11), já deve contar com o novo sistema de gestão legislativa contratado pela Casa. Os vereadores passarão a contar com tablets para votações e acompanhamento dos trabalhos, além da solicitação de apartes e outras interações.