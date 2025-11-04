Prefeitura de Caxias planeja concessão de cemitérios públicos

Se for viabilizada, parceria vai envolver Cemitério Público Municipal (foto) e Cemitério do Rosário II Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias prepara um projeto para concessão à iniciativa privada dos cemitérios públicos municipais. O estudo técnico preliminar e o termo de referência da proposta foram elaborados pela Secretaria de Gestão Urbana e encaminhados à Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas, que vai dar continuidade ao processo.

O titular da Gestão Urbana, Rodrigo Weber, defende que a iniciativa privada tem mais experiência na gestão deste tipo de espaço.

Vale lembrar: depois de muitas idas e vindas, o município ainda aguarda parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para a concessão dos serviços funerários.