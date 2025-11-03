Prefeito Adiló e secretários participam de evento pré-COP30 no Rio de Janeiro

Prefeito e secretários ficam até quarta-feira (5) no RJ. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, está no Rio de Janeiro, onde fica até quarta-feira (5) para participar do Fórum de Líderes Locais da COP30, que antecede o evento climático global, que será realizada em Belém (PA).

A comitiva caxiense também conta com o secretário do Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, o secretário-adjunto do Urbanismo, Giovani Fontana, e o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti.

Além do Fórum, que integra o calendário oficial da COP30, Adiló e os auxiliares vão participar da Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, programação paralela onde pretendem buscar financiamento para regularização do bairro Monte Carmelo.

Leia Mais Sartori é convocado pelo MDB a concorrer a deputado federal em 2026

Também nesta coluna

Leia Mais Aprovação da UFRGS na Serra tem comemoração de reitora e Denise Pessôa ovacionada; veja vídeo

Comemoração

O prefeito Adiló Didomenico comemorou a aprovação da instalação de um campus em Caxias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pelo Conselho Universitário (Consun), na última sexta-feira (31).

Adiló disse que "é um sonho de muitas lutas que foram feitas ao longo de todos estes anos, quase que tínhamos perdido a esperança". Ele também mandou uma mensagem de agradecimento à reitora da instituição, Márcia Barbosa, e à deputada Denise Pessôa (PT), pela articulação junto ao governo federal.

— Estamos às vossas ordens naquilo que precisar da prefeitura — disse em mensagem à reitora.

Leia Mais Maurício Marcon protocola PEC alternativa ao fim da escala 6x1; veja destaques da política

Gaudérios

Encontro ocorreu neste domingo (2). Alexandra Baldisserotto / Divulgação