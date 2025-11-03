Prefeito Adiló e secretários participam de evento pré-COP30 no Rio de Janeiro

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, está no Rio de Janeiro, onde fica até quarta-feira (5) para participar do Fórum de Líderes Locais da COP30, que antecede o evento climático global, que será realizada em Belém (PA).
A comitiva caxiense também conta com o secretário do Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, o secretário-adjunto do Urbanismo, Giovani Fontana, e o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti.
Além do Fórum, que integra o calendário oficial da COP30, Adiló e os auxiliares vão participar da Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, programação paralela onde pretendem buscar financiamento para regularização do bairro Monte Carmelo.
Também nesta coluna
Comemoração
O prefeito Adiló Didomenico comemorou a aprovação da instalação de um campus em Caxias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pelo Conselho Universitário (Consun), na última sexta-feira (31).
Adiló disse que "é um sonho de muitas lutas que foram feitas ao longo de todos estes anos, quase que tínhamos perdido a esperança". Ele também mandou uma mensagem de agradecimento à reitora da instituição, Márcia Barbosa, e à deputada Denise Pessôa (PT), pela articulação junto ao governo federal.
— Estamos às vossas ordens naquilo que precisar da prefeitura — disse em mensagem à reitora.
Gaudérios
O ex-prefeito de Caxias Alceu Barbosa Velho e o prefeito de São Francisco de Paula, Thiago Teixeira, se encontraram em Jaquirana neste domingo (2). Os pedetistas participaram do Encontro de Seleções de Laço, que reúne oito municípios da região duas vezes por ano.