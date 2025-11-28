Por que o prefeito Adiló não acompanhou comitiva da Festa da Uva na entrega do convite a Lula

Entrega do convite ocorreu na quarta-feira (26), em Brasília. Ricardo Stuckert / Divulgação

Chamou atenção na visita da comitiva da Festa da Uva ao presidente Lula (PT), na última quarta-feira (26) a ausência de representantes do Executivo caxiense, em especial o prefeito Adiló Didomenico (PSD). Horas antes do encontro, em Brasília, Adiló concedia entrevista coletiva no gabinete sobre o edital de serviços funerários.

A ausência ocorreu por questões logísticas, segundo o chefe da Casa Civil do município, Roneide Dornelles. O prefeito estava com a agenda cheia e não conseguiria acompanhar toda a agenda da comitiva na Capital Federal.

Embora não houvesse confirmação, a expectativa era de que a entrega do convite ocorresse ainda na terça-feira (25), quando o prefeito, então, se juntaria à comitiva. Como o encontro ficou para quarta, houve a procura por passagens aéreas, mas não se encontrou bilhetes disponíveis.

Já o chefe do escritório de representação do município em Brasília, Mauro Pereira, estava em compromissos com vereadores que haviam sido agendados com antecedência. De representantes políticos de Caxias, estiveram presentes a deputada Denise Pessôa e o presidente da Câmara municipal, Lucas Caregnato, ambos do PT.

Também nesta coluna

Possibilidade

O secretário de Trânsito de Caxias e presidente municipal do Republicanos, Elisandro Fiuza, não afasta a possibilidade de ser o nome do partido na disputa a prefeito em 2028.

Embora afirme que muito pode mudar até lá, Fiuza diz estar disponível ao partido "e principalmente à cidade" para qualquer eleição, bem como os vereadores eleitos pela sigla na atual legislatura. O nome do Republicanos mais lembrado para a prefeitura em 2028 é o do presidente do Samae, João Uez, atualmente licenciado da Câmara.

— Uma certeza é que o Republicanos terá representante no Executivo — diz Fiuza.

Reforma administrativa

Caxias vai receber um seminário para discutir a reforma administrativa na próxima segunda-feira (1). Será às 19h na Câmara de Vereadores.

A reunião é organizada pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, da qual a deputada Denise Pessôa (PT), que conduzirá o encontro, é integrante.

A proposta em discussão no Congresso vai ser debatida sob o ponto de vista dos servidores, com a participação de líderes sindicais, entre eles Silvana Piroli (Sindiserv), Rosane Zan (Cpers), Marcelo Carlini (Sintrajufe/RS e CUT/RS). Também estará presente Anelise Manganelli, representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).