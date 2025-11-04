Hugo Cantergiani precisa de adequações operacionais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias contratou, pela segunda vez, uma consultoria para auxiliar na administração do aeroporto Hugo Cantergiani. A empresa que prestará o serviço é novamente a Orion Aeroportos, que manteve parceria com o município até março deste ano.

Na primeira contratação, em março de 2024, o objetivo era reverter uma medida cautelar que impôs restrições operacionais ao terminal. Deu certo: as sanções da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi retirada em julho do ano passado, em meio à interdição do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Agência entendeu que as medidas de correção de problemas estruturais e operacionais estavam em andamento. Depois disso, houve até melhorias, como a recuperação da pista de pousos e decolagens.

Mas nem tudo foi superado: neste ano, o aeroporto voltou a ser alvo de notificações e autuações da Anac relacionadas a questões de segurança operacional, que exigem adequações estruturais e novos procedimentos.

O aumento no número de passageiros também fez o aeroporto subir para classe II (entre 200 mil e 1 milhão de passageiros por ano), o que endurece as regras operacionais.

O município já reconheceu que não tem capacidade de resolver os problemas por meios próprios e é isso que está por trás das negociações entre município e Infraero para repasse da gestão do terminal.

Enquanto as conversas não têm um desfecho, as demandas serão atacadas com o auxílio da consultoria, que custará R$ 629,2 mil. Caso a parceria com a estatal se confirme, o futuro do contrato será avaliado.

Cuidado para mães atípicas

A Câmara de Caxias aprovou por unanimidade, na última semana, projeto de lei que cria o Programa Cuidar de Quem Cuida. A proposta, de autoria da vereadora Sandra Bonetto (Novo), prevê orientação psicossocial e suporte emocional para mães atípicas — aquelas que cuidam de filhos com deficiências, transtornos ou síndromes raras.

O objetivo é garantir atenção integral à saúde dessas mulheres, além de ações de informação e formação. O programa inclui acompanhamento psicológico, serviços de proteção e capacitação de profissionais para atender famílias em situação de vulnerabilidade.

Adiado

A instalação da antena do sinal aberto da TV Câmara Caxias não ocorreu no dia 31 de outubro, data inicialmente prevista. O motivo foi o não recebimento de todos os materiais necessários para a implantação. O trabalho será executado por técnicos contratados pelo Ministério das Comunicações.

Uma nova data deve ser definida nos próximos dias. A TV Câmara já estreou parte da programação pensada para o projeto, mas ainda não foi anunciada data para a estreia do sinal aberto.