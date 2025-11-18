André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

PCdoB cobra demissão de secretário de Caxias condenado por improbidade

Marcus Vinicius Caberlon vai ingressar com ação para rediscutir decisão judicial

