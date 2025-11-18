PCdoB cobra demissão de secretário de Caxias condenado por improbidade

Condenação de Caberlon é relacionada ao período em que ele presidiu o Samae. Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul

O vereador Cláudio Libardi e a vereadora Andressa Marques, ambos do PCdoB, defenderam, na sessão desta terça-feira (18), a demissão do secretário do Planejamento de Caxias, Marcus Vinicius Caberlon, por conta da condenação por improbidade administrativa quando estava à frente do Samae.

O argumento é de que, além da questão moral, a lei 7.501/2012, conhecida como Ficha Limpa Municipal, impede que pessoas com condenação por improbidade ocupem cargos no município. A vereadora Rose Frigeri (PT) também se manifestou pela saída.

Caberlon disse, na semana passada, que vai entrar com ação para rediscutir a decisão que, no entendimento dele, proíbe apenas a nomeação para o Samae. Já a prefeitura disse que o caso é particular, ocorreu em outra gestão e que Caberlon seguirá no cargo.

Disponível

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, enviou nota à coluna a respeito das conversas para assumir a operação do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias.

O comunicado se limita a dizer que a companhia "está sempre aberta para contribuir com o governo federal, estados e municípios na qualificação da infraestrutura aeroportuária".

O repasse da gestão para a Fraport, ao invés da Infraero, passou a ser defendida pelo governo federal nos últimos dias.

Substituições

O vereador Hiago Morandi (PL) está substituindo parte da equipe de assessores de gabinete e também de bancada e comissões indicados por ele. Ao menos duas pessoas já deixaram os cargos, de acordo com informações de bastidores.

O parlamentar disse que "por ser o primeiro ano, leva um tempo para adequar a equipe de acordo com aquilo que pretendemos e defendemos".

Agenda de candidato

O senador Paulo Paim (PT) estará em Caxias, sua cidade natal, nesta quarta-feira (19) e na sexta-feira (20). Entre os compromissos, estão visita ao prefeito Adiló Didomenico, participação em audiências públicas sobre o fim da escala 6x1 e a causa animal, além de entrevistas.

A agenda é típica de pré-candidato, embora o parlamentar ainda não tenha confirmado oficialmente que vai disputar novo mandato. A decisão deve sair no próximo dia 30, no encontro estadual do PT, em Porto Alegre.