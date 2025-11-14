Oficializada doação do Parque do Palácio para prefeitura de Canela

Espaço deve ser transformado em uma área de lazer para os moradores Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

Após 25 anos de pleito, foi oficializada a doação do Parque do Palácio para Canela. Na última quarta-feira (12), o prefeito Gilberto Cezar (PSDB) assinou em cartório a escritura pública que institui o repasse do terreno ao município. A ação ocorre após o projeto ser enviado pelo Governo do Estado para validação da Assembleia Legislativa, que aprovou a proposta por unanimidade.

Com isso, a prefeitura poderá investir no local, instalando infraestrutura para lazer, prática esportiva, atividades de educação ambiental, atrações culturais e artísticas. A medida é uma solicitação de anos da comunidade, que acaba utilizando a beira da rodovia para momentos de lazer.

Gilberto Cezar também adiantou que no próximo ano a prefeitura pretende promover um concurso para profissionais de arquitetura de todo o país, através do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), para desenvolvimento de projeto para o Parque do Palácio.

Resistência

O Parque do Palácio é uma área de 9,1 hectares que fica em área nobre de Canela, mas pertencia ao Estado. É lá, por exemplo, que fica a residência de verão do governador. Em 2010, o governo Yeda Crusius cedeu a gestão da área ao município sob a condição de construção de um centro de convenções. A obra nunca ocorreu e em 2018 o município tentou conceder a área à iniciativa privada. O projeto gerou resistência de parte da comunidade porque previa hotel e outras construções. (Com André Fiedler)



