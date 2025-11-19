Noite de terça comprova clamor caxiense por atrações de Natal

Público lotou novo anfiteatro da estação férrea. Porthus Junior / Agencia RBS

O caxiense se recolhe cedo à noite por uma questão cultural ou porque não encontra estímulo para sair às ruas? A resposta talvez tenha vindo na noite de terça-feira, quando milhares de caxienses — a prefeitura estima em 40 mil — optaram por dar uma pausa nas obrigações para tomar a estação férrea e a praça Dante Alighieri na abertura da programação de Natal.

O espaço tomado por famílias e pessoas de todas as idades comprova como a cidade deseja uma programação de fim de ano que encante e surpreenda. Às 22h, crianças e idosos acompanhavam o fim do show da Família Lima em um ambiente acolhedor e de confraternização. É algo surpreendente para a rotina da cidade.

O caxiense quer um ambiente para se orgulhar, convidar amigos e parentes de outras cidades para conhecer. O início da programação de Natal conseguiu proporcionar isso.

Talvez por esse motivo, temas conceituais, como o impacto das luzes da Avenida Júlio no patrimônio histórico, não tenham tomado conta do debate. É uma conversa importante, mas talvez seja melhor deixar para 2026.

Complexo João Viegas

Provavelmente poucos saibam, mas o largo da estação tem o nome de Complexo Cultural Ferroviário João Viegas desde 2011. O que antes estava apenas na Lei 7.361/2011, agora consta em uma placa fixada no espaço (espera-se que não seja levada por vândalos).

Nascido em Montenegro, João de Oliveira Viegas fez carreira na rede ferroviária e, por conta do trabalho, se estabeleceu em Caxias em 1946. Ele foi o último chefe da estação da cidade e também vereador. Viegas morreu em 2002, aos 82 anos.

Afinados

Coordenador do Brilha Caxias, o vice-prefeito Edson Néspolo, fez questão de exaltar a parceria com o prefeito Adiló Didomenico no ato de abertura.

Néspolo disse que a programação era possível porque o chefe do Executivo apostou na ideia desde o início. Também houve agradecimentos a Mauro Andreazza, presidente da CDL, parceira da prefeitura na ação.