Início das obras de restauro do Monumento ao Imigrante em Caxias do Sul será assinado no dia 10 de dezembro

Área externa do monumento deve passar por melhorias na segunda fase. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O início das obras de restauro do Monumento Nacional ao Imigrante, em Caxias, será assinado no próximo dia 10 de dezembro. A intervenção busca solucionar os problemas estruturais que causam infiltrações na cripta, onde está situado o museu.

A primeira etapa do projeto prevê a construção de uma galeria para afastar a terra da cripta, que fica no subsolo, além da instalação de novos sistemas de ventilação e drenagem da chuva.

Para esta fase inicial, foram captados R$ 1,9 milhão por meio do Pró-Cultura RS, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado. A captação do valor foi feita pela Associação Cultural Miseri Coloni em parceria com o município.