Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Início das obras de restauro do Monumento ao Imigrante em Caxias do Sul será assinado no dia 10 de dezembro

Intervenção visa solucionar problemas estruturais, como infiltrações, e garantir acessibilidade ao museu localizado na cripta do patrimônio cultural

