Inauguração da revitalização da Estação Férrea, em Caxias, deve ter obras inacabadas

Entrega ocorre nesta terça-feira (18). Ulisses Castro / Agencia RBS

A entrega das obras de revitalização da Estação Férrea, em Caxias do Sul, foi dividida em duas etapas, mas a inauguração será, na verdade, com o espaço inacabado. Faltam, principalmente, a colocação de grama e calçadas em alguns pontos, ações previstas já para a primeira fase. O canteiro de obras era visível na tarde de domingo (16). O túnel de LED da Avenida Júlio também deve estar incompleto.

Pronto mesmo estará o Monumento dos 150 anos da Imigração Italiana, que será inaugurado junto com a estação e já tem, inclusive, flores nos canteiros.

Leia Mais Fiação atrapalha paisagem da Júlio, não o túnel de LED

O entendimento na administração municipal é de que é melhor realizar o ato de entrega com o espaço inacabado agora, aproveitando o início da programação de Natal para chamar a atenção, do que fazer de forma solta ao longo de dezembro. Outra avaliação é de que o estabelecimento de uma data ajudou a acelerar as obras, ainda que não o suficiente.

A conferir a percepção da população nesta terça-feira (18), já que inauguração de obras inacabadas não costumam ser bem recebidas. A segunda etapa da estação será a entrega da fonte luminosa, colocação de piso tátil, reforma da antiga caixa d'água e acesso via Rua Marechal Floriano.

Empolgação

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (17) no programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, o vice-prefeito Edson Néspolo não escondia a empolgação com a programação de Natal e os planos para o turismo de Caxias.