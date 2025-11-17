Gramado recebe a primeira audiência pública para debater novos pedágios no Estado

Projeto foi anunciado no fim de outubro pelo governador Eduardo Leite. Vitor Rosa / Divulgação

Gramado vai receber, nesta terça-feira (18), a primeira audiência pública do governo do Estado para discutir o projeto de concessão do bloco 1 de rodovias, que compreende as regiões das Hortênsias, Vale do Paranhana, Vale do Sinos e Litoral Norte.

Será às 9h30min, no Centro de Eventos da Expogramado, e também terá transmissão via internet, com link disponível no site parcerias.rs.gov.br. Representantes do Estado vão detalhar a proposta, esclarecer dúvidas e ouvir as demandas da população.

