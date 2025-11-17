Fraport entra nas conversas para repasse da gestão do atual aeroporto de Caxias

Município precisa repassar gestão do aeroporto Hugo Cantergiani. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, passou a ser cotada para assumir a gestão do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias. Não significa que o negócio irá se confirmar, mas a empresa alemã passa a ser vista como uma alternativa para a transferência da operação.

A nova possibilidade é defendida principalmente pelo governo federal, que precisa dar anuência ao repasse mesmo o município sendo o detentor da outorga do complexo. Desde o início do ano, o município negocia o repasse das operações para a Infraero.

As conversas já estão adiantadas, mas no mês passado o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, disse que era preciso "fechar as contas" antes de confirmar a parceria. A fala demonstra preocupação com a rentabilidade do negócio, já que o Hugo Cantergiani tende a ser substituído em três anos.

Interesse

Faz sentido que a Fraport demonstre interesse em se estabelecer no mercado da Serra. Atualmente, os passageiros que têm a região como origem ou destino final representam próximo da metade do total de pessoas transportadas via Salgado Filho. O maior potencial, inclusive, não está no Hugo Cantergiani e, sim, em Vila Oliva.

A prefeitura pretende repassar o complexo já para a construção da segunda etapa, que compreende terminal de passageiros e outras edificações, o que tende a movimentar investidores. A Infraero também é uma possibilidade nesse caso.

Em nota, a Fraport disse que "está sempre aberta para contribuir com o Governo Federal, Estados e Municípios na qualificação da infraestrutura aeroportuária".

Necessidade

Caxias precisa repassar a operação do Hugo Cantergiani porque a administração municipal enfrenta dificuldades com a imposição, pela segunda vez, de medidas cautelares pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

São necessários investimentos para atendimento das normas de aviação que o município entende não ter capacidade de fazer.

Ainda há o entendimento de que o município não tem a experiência necessária para esse tipo de gestão, o que também vale para o caso de Vila Oliva.

Novo acesso

Os recursos do governo do Estado antes destinados para a ampliação do terminal de passageiros do Hugo Cantergiani serão utilizados agora em um novo acesso ao aeroporto. O município já tinha decidido que as novas áreas de embarque e desembarque devem ser construídas pelo novo administrador.

A mudança é que os recursos seriam inicialmente realocados para a construção de uma passagem inferior no acesso ao bairro Desvio Rizzo e agora servirão para a construção de uma rotatória no chamado trevo da Madal, na BR-116. A partir da rodovia, o acesso será a partir de vias do bairro Santos Dumont que vão passar por melhorias.