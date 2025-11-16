Estudantes apresentam sugestões de projetos de lei aos vereadores de Caxias; veja destaques da política

Entrega dos certificados ocorreu na noite de quinta-feira (13). Thales Comerlato Castagna / Divulgação

Os cinco temas listados abaixo integram os projetos de lei elaborados por 18 estudantes Cetec/UCS e apresentados na quinta-feira (13) na Câmara de Caxias. As propostas fazem parte do programa Construindo Leis, que está na segunda edição e envolve os estudantes de Ensino Médio do Itinerário Formativo Construindo a Cidadania, do 1º Ano.

O evento com a apresentação dos projetos marcou o encerramento da iniciativa que começou em abril. Ao longo do processo, houve um seminário com os vereadores, em junho, e uma oficina de redação de leis, em agosto. Ao todo, 150 estudantes participaram da iniciativa. Os vereadores Rose Frigeri (PT) e Bortola (PP) entregaram os certificados.

Se os vereadores considerarem pertinente, uma ou mais propostas podem até mesmo ser oficializadas como projeto de lei. E a gurizada demonstrou sintonia com os temas de interesse da sociedade. Veja só:

Segurança e prevenção à violência nas escolas

Educação financeira na rede municipal de ensino

Instituição de um livro de registro de mulheres notáveis de Caxias do Sul

Desconto no IPTU para imóveis que geram energia solar

Afastamento das lixeiras de coleta automatizada dos bueiros

Pendência finalizada

A equipe da Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan) que trata dos trâmites do aeroporto de Vila Oliva encaminhou à Secretaria da Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos o cronograma físico-financeiro da construção do complexo.

O documento que detalha cada etapa da obra com a respectiva liberação de recursos era uma pendência para a publicação da licitação para contratar a construção. Vale lembrar que a elaboração do edital foi autorizada há um mês pelo ministro Silvio Costa Filho, mas a entrega do cronograma era uma das tarefas dos trâmites finais.

O documento foi elaborado pela Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda, responsável pelo projeto do aeroporto, e aprovado por técnicos do município.

Com a entrega, fica a expectativa para a publicação do edital nos próximos dias. O prazo estimado era entre o fim de outubro e início de novembro.

Escala 6x1 em debate

A Câmara de Caxias fará na próxima quarta-feira (19) uma audiência pública para discutir o fim da escala 6x1 e a proposta de emenda à constituição (PEC) 148/2025, que propõe a redução de jornada sem corte de salário. Será às 14h, no plenário.

Curiosamente, o encontro é organizado pela Comissão de Saúde da Casa. A explicação do presidente do colegiado, vereador José Abreu (PDT), é que a escala 6x1 impacta a saúde dos trabalhadores.

A audiência vai ter participação do senador Paulo Paim (PT), da deputada federal Denise Pessôa (PT) e do presidente da Assembleia Legislativa (ALRS), Pepe Vargas (PT).

Bolsas para o hemocentro

Bastou uma reunião em outubro e algumas conversas adicionais para o Hemocentro do Grande do Sul (Hemorgs) destinar para o Hemocentro Regional de Caxias (Hemocs) 1,5 mil bolsas para coleta de sangue. Trata-se de um material que tradicionalmente é comprado pelo município e foi destinado a partir de uma parceria fechada com o Estado. A estimativa é de que o repasse tenha permitido economia de R$ 81,4 mil à Secretaria da Saúde.

A gerente do Hemorgs, Cátia Brodt, já havia visitado o hemocentro de Caxias cinco vezes nos últimos anos, mas a parceria foi formalizada somente agora. Aliás, o acordo não envolve apenas as bolsas. Serviços de análise sanguínea passarão a ser realizados pelo hemocentro do Estado, liberando equipes do município para outras demandas.

A decisão, porém, já teve resistência de alas da oposição, como vereadores de PT. A secretaria espera economizar R$ 2,5 milhões ao ano na parceria com o Hemorgs.

Mais estrutura para eventos

O complexo da estação férrea está mesmo se consolidando como um dos principais espaços públicos para a realização de eventos em Caxias. Além do próprio largo, em fase final de revitalização, a expectativa da implantação da cobertura na Praça das Feiras deve estimular a realização de atividades no espaço, evitando gastos com coberturas provisórias, uma necessidade frequente.

Outro incremento no espaço foi finalizado nos últimos dias, com a implantação de redes de água e esgoto em 14 pontos de abastecimento. Ao todo, foram 400 metros para cada rede, afastando a necessidade de redes provisórias quando há eventos.