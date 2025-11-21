André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Em agenda na Serra, senador Paulo Paim recebe prêmio em Caxias e debate fim da escala 6x1

Petista também participou de audiência na Câmara de Vereadores do município sobre o Estatuto Federal dos Cães e Gatos, do qual é o autor do projeto

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS