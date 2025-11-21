Em agenda na Serra, senador Paulo Paim recebe prêmio em Caxias e debate fim da escala 6x1

Senador Paulo Paim (PT). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde a última quarta-feira (19), o senador Paulo Paim (PT) cumpriu uma intensa agenda na Serra. Entre os compromissos, participou de audiências públicas sobre o Estatuto dos Cães e Gatos, o fim da escala 6x1 e recebeu o Prêmio Caxias, proposto pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

Nesta sexta-feira (21), em visita ao Grupo RBS na Serra, o senador avaliou como positiva a agenda e importante pelos temas levantados. Paim relembrou que ainda em 2015 propôs um projeto para redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais.

O senador acredita que o tema deve avançar em Brasília, inicialmente com o fim da escala 6x1 e a consolidação da escala 5x2.

— A casa estava lotada, a Câmara de Vereadores lotada. Foi uma convocação do movimento sindical. E também eu tenho debatido e discutido a possibilidade até da taxação zero para o transporte público, algo que o presidente Lula já mandou fazer um estudo — destacou o senador.

Sobre o prêmio, entregue na noite de quarta, Paim descreveu como um "momento emocionante", que trouxe até memórias do senador de quando ele caminhava pela Avenida Júlio de Castilhos. Caxiense, Paim morou por 33 anos no município.

Na mesma noite, Paim anunciou o repasse da emenda de R$ 1 milhão para reforma e revitalização do Clube Gaúcho, referência para a comunidade negra do município.

Nesta sexta, uma das últimas agendas foi a audiência sobre o Estatuto Federal de Cães e Gatos. Proposto pelo senador, o projeto compreende os animais como seres de direitos.

A expectativa é que seja votado no Senado até o fim do ano, e depois seja encaminhado para a Câmara dos Deputados. Em Caxias, o senador até colheu sugestões para a proposta. Uma das preocupações de entidades, por exemplo, é uma legislação mais rígida para quem comete crimes contra os animais.