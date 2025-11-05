CPI da Assembleia quer manifestação da Agergs sobre aumentos da RGE na Serra

Reunião em Caxias ocorreu no dia 22 de outubro. Nathan Oliveira / Divulgação

A CPI da Assembleia Legislativa (ALRS) que apura falhas no serviço das concessionárias de energia enviou ofício à Agergs — agência que regula serviços concedidos no Estado — pedindo providências sobre denúncias de aumentos expressivos nas contas da RGE na Serra. O ofício é assinado pelo presidente da comissão, deputado Miguel Rossetto (PT).

O documento reúne as reclamações colhidas pela CPI na reunião realizada no dia 22 de outubro na Câmara de Caxias. Os deputados querem que a Agergs analise as denúncias reunidas pelo Procon e questione os fundamentos técnicos para os valores, além de avaliar a conduta da RGE.

Chama a atenção que na sessão de segunda-feira (3) da CPI, a presidente da Agergs, Luciana Carvalho, disse desconhecer as denúncias.