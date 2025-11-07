André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Com UFRGS descartada, Campus 8 corre risco de ser "nova Maesa"

Projeto Mão Amiga demonstrou interesse em implantar casa de acolhimento no espaço. Por enquanto, porém, ideia esbarra no custo

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS