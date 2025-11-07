Com UFRGS descartada, Campus 8 corre risco de ser "nova Maesa"

UFRGS descartou se instalar no Campus 8. Porthus Junior / Agencia RBS

O abandono, por parte da UFRGS, da ideia de se instalar no Campus 8 foi um balde de água fria para quem via na instituição a chance de manter o espaço em atividade. O anúncio praticamente simultâneo de que Caxias teria uma universidade federal e que a Universidade de Caxias do Sul (UCS) encerraria os cursos no prédio mais do que criar expectativa, ajudou a consolidar o projeto.

Ter um espaço já à disposição, afinal, era uma condição não vista em tentativas anteriores de implantação da UFRGS. A própria reitora da universidade, Márcia Barbosa, disse que, se dependesse do Ministério da Educação, as operações já estariam em andamento no Campus 8.

Só que a UFRGS fez as contas e constatou que os custos para reforma e custeio do complexo superam não apenas o que a instituição gostaria de gastar, mas também o que tem disponível. Em agosto, no anúncio do projeto, o vice-reitor, Pedro Costa, chegou a dizer que seria "quase indefensável" a escolha pelo espaço.

A decisão faz sentido. Uma universidade que sofre pressão por manutenção em outros prédios não pode se dar ao luxo de gastar recursos públicos em jardinagem e segurança patrimonial reforçada, que seriam demandas do Campus 8. Sem falar na distância do Centro, que exigiria a implantação de um restaurante universitário.

Quem defende o Campus 8 argumenta que a estrutura estaria pronta para a expansão, o que a UFRGS diz que poderia ocorrer em outros imóveis.

O porém é que a decisão da UFRGS tem o potencial de transformar o Campus 8 em uma "nova Maesa", um desafio de como manter relevante um prédio histórico. A UCS não considera encerradas as negociações com a UFRGS e diz que ainda vai avaliar possíveis oportunidades.

A questão é que um complexo como Campus 8, no ponto onde está, talvez não tenha um leque tão grande de opções. Imaginemos algumas: museu, hotel, escola. São atividades possíveis, mas exigiriam orçamento robusto (público ou privado) e demanda da população. É importante se antecipar e definir um plano para o futuro do Campus 8.

Esperança

Mas há uma possibilidade: o frei Jaime Bettega teve uma conversa informal com a UCS para avaliar as possibilidades de implantação de uma casa de acolhimento, nos moldes do Recanto da Compaixão Frei Salvador.

Mais uma vez, há o desafio do custo: pelo menos R$ 30 milhões. O Projeto Mão Amiga não tem essa disponibilidade orçamentária.

— A não ser que haja um consórcio de investidores — cogita o frei.