Câmara de Caxias cria frente parlamentar para discutir fim da escala 6x1

Os vereadores de Caxias aprovaram nesta quinta-feira (27), por unanimidade, a criação da Frente Parlamentar pela Redução da Jornada de Trabalho e Fim da Escala 6x1. A proposta é do vereador José Abreu, o Jack (PDT).
O assunto gerou grande debate, como era de se esperar. Contudo, mesmo vereadores contrários à mudança, como Pedro Rodrigues (PL), defenderam a criação da frente, para que o assunto possa ser debatido.
Ainda que seja o possível o debate em âmbito local, vale lembrar que o fim da escala 6x1 é um assunto em análise no Congresso Nacional e não depende de legislação municipal.
Informações sobre hotel
A prefeitura de Caxias vai ter que encaminhar à Câmara informações a respeito da construção de um hotel ao lado dos pavilhões da Festa da Uva. O pedido do vereador Claudio Libardi (PCdoB) foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira (27).
São questionados pontos como matrícula do terreno, processo administrativo para a parceria com a rede que construirá o empreendimento, licenciamento e estudos ambientais, infraestrutura e urbanismo, além de transparência e participação da sociedade.
Uma das maiores dúvidas envolve a vegetação típica da Mata Atlântica que existe no terreno onde o hotel será construído.
Transparência
Antônio Prado figura no segundo lugar entre 55 cidades gaúchas avaliadas no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) 2025, elaborado pela Transparência Internacional. Apenas Antônio Prado e Porto Alegre figuram no patamar mais alto do ranking, com nível "bom".
Caxias do Sul está em 33º lugar, com nível considerado "ruim". Dos 55 municípios, 41 foram classificados como "ruins" e outros 12 como "regular".
Dia do Autismo
Os vereadores de Caxias aprovaram, terça-feira (25), projeto de lei que cria o Dia Municipal de Conscientização do Autismo, a ser celebrado anualmente em 2 de abril. A data já é reconhecida em âmbito federal e internacional, mas ainda não havia sido oficializada no município.
A proposta é do vereador Bortola (PP), presidente da Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas e Portadores de Doenças Raras. O texto foi aprovado por unanimidade e segue para sanção ou veto do prefeito Adiló Didomenico.