Agergs discute nesta terça compensação à CSG por obras da enchente e adiamento de prazos

Encosta na saída para Flores da Cunha passou por obras de reforço não previstas inicialmente. Romulo Gomes Pereira / Divulgação

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) analisa nesta terça-feira (25) o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) em função da enchente de 2024. Será em sessão extraordinária marcada para as 9h30min.

Os conselheiros vão decidir se aprovam um aporte de R$ 215 milhões do fundo de reconstrução do Estado (Funrigs) na concessão como um ressarcimento pela execução de 13 obras de resiliência não previstas no contrato.

Outra medida é o adiamento em 15 meses de todo o cronograma de investimentos previstos. Dessa forma, os prazos para a entrega das primeiras obras passa de janeiro de 2026 para maio de 2027.

Não se trata apenas de um ajuste burocrático. A aprovação do processo e do novo cronograma vai destravar as aguardadas obras de duplicação de estradas na região. Os projetos e licenças já estão prontos e a direção da CSG estima para janeiro o início das obras na RS-122, no contorno de Caxias.

Se isso se cumprir, a conclusão pode ocorrer em dezembro do próximo ano. Já a RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, tem início previsto entre março e abril.