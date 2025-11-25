Agergs aprova reequilíbrio da CSG, mas apenas com parte do aporte de recursos previstos

Viaduto da RS-122 é a única obra de duplicação em andamento. Romulo Gomes Pereira / Divulgação

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou nesta terça-feira (25) o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). A análise ocorreu em função das obras não previstas em função da enchente de 2024.

O aval dos conselheiros, no entanto, foi parcial e contempla cerca de R$ 86,2 milhões de aporte do fundo de reconstrução do Estado (Funrigs). O montante considera 40% das obras da chamada fase 2 da emergência, que inclui que compreende obras de contenção de encostas vulneráveis a catástrofes climáticas.

Na fase 1 foram as ações para liberar as rodovias interrompidas por deslizamentos, e a fase 3 são as chamadas obras de adaptação.

A aprovação do reequilíbrio era condição da CSG para iniciar as duplicações previstas em contrato, a começar pela RS-122 no contorno de Caxias. A previsão era ter as máquinas trabalhando em janeiro. Já a duplicação da RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi deve começar entre março e abril.

Os prazos consideram o adiamento de todo o cronograma de obras em 15 meses, solicitado pela CSG. Dessa forma, o limite para a entrega das primeiras obras passa de janeiro de 2026 para maio de 2027.