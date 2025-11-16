A justificativa do diretor da RGE para a alta nas contas dada em depoimento à CPI da Assembleia

Depoimento ocorreu na última quinta-feira (13). Fernando Gomes / Divulgação

Em depoimento na CPI da Energia Elétrica, da Assembleia Legislativa (ALRS), na última quinta-feira (13), o diretor da RGE, Ricardo Dalan Vargas, creditou ao alto consumo os valores considerados abusivos em contas de clientes da Serra.

Vargas disse que a empresa recebeu 546 reclamações e que a análise de cada uma delas apontou "um degrau de acréscimo no consumo no mês de junho".

A concessionária diz que o maior uso de energia provavelmente ocorreu por conta do inverno. Ainda segundo o diretor, 91% já voltou ao padrão habitual e 130 clientes tiveram condições especiais de parcelamento.

A CPI também tratou dos acidentes de trabalho com equipes da concessionária, implantação de rede trifásica na zona rural e plano de contingência para eventos climáticos.