Vereadores aprovam crédito adicional de R$ 150 mil para publicidade da prefeitura de Caxias; veja mais destaques da política 

Em mais uma sessão polêmica nesta terça-feira (21), os vereadores aprovaram, por maioria, um crédito adicional de R$ 150 mil para a área de publicidade institucional do Executivo.

O valor é ainda para este ano e, na justificativa da administração, foi defendido que o montante será utilizado para "ampliar as ações de comunicação institucional, visando à adequada divulgação de programas, projetos e serviços de interesse público, de forma a garantir maior transparência e acesso às informações pela população".

Os vereadores Claudio Libardi (PCdoB), Andressa Marques (PCdoB) e Daiane Mello (PL) subiram à tribuna para criticarem a medida.

— É inaceitável estarmos votando suplementação de verba para comunicação, enquanto a gente ouve todos os dias que não tem dinheiro para investir no básico na nossa cidade — destacou Andressa.

Além disso, a vereadora Daiane trouxe que, de junho de 2024 até outubro, a prefeitura já investiu quase R$ 500 mil de monitoramento de redes.

— O que é monitoramento de redes? Porque tem empenho no valor de R$ 103 mil, de R$ 34 mil, de R$ 13 mil, depois tem um empenho que o vereador Libardi trouxe aqui, R$ 201 mil, de R$ 71 mil. Que rede é essa? Será que é a rede da prefeitura? Será que é a rede do prefeito? Quem está recebendo esses valores por monitoramento de rede? E eu me sinto meio palhaça aqui, porque a gente traz tantas situações importantes que não tem recurso — reforçou Daiane.

Mesmo que o Executivo tenha baseado o pedido no cumprimento dos "princípios da publicidade e da eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal", a solicitação é enviada em um momento curioso, dado que, na última semana, a prefeitura publicou um decreto de contenção de gastos.

Apesar das reclamações, o aditivo foi aprovado pela maioria, com votos contrários dos vereadores Libardi, Andressa, Daiane, Hiago Morandi (PL), Capitão Ramon (PL), Rose Frigeri (PT) e Estela Balardin (PT).

Votos de pesar ao educador social

Momento de um minuto de silêncio ao educador Reprodução YouTube/TV Câmara

Apesar da grande movimentação contra as medidas na educação, nas pequenas comunicações, o presidente Lucas Caregnato (PT) pediu um minuto de silêncio em homenagem ao educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, morto por um morador de rua dentro de uma casa de passagem de Caxias do Sul no último sábado (18).

Os vereadores, Sandro Fantinel (PL), Capitão Ramon (PL), Daiane Mello (PL), Hiago Morandi (PL), Pedro Rodrigues (PL), Calebe Garbin (PP), Estela Balardin (PT), Rose Frigeri (PT) e Andressa Marques (PCdoB) se somaram ao voto de pesar pela morte do educador.

Vaias ao vice-líder de Governo

Além da discussão da educação, servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estavam presentes no plenário devido os cortes que o novo secretário da Saúde, Rafael Bueno, está planejando no setor, além de uma possível terceirização.

O vice-líder do Governo, Wagner Petrini (PSB), retornou na hora da votação do requerimento e aproveitou para "alfinetar" os servidores presentes.

— Eu também parabenizo aqui a luta dos servidores do Samu, mas a oposição mesmo pediu mudança na saúde, e o município está trabalhando para economizar, para dar um serviço melhor para a comunidade, e nós vamos seguir trabalhando. Era isso — disse Petrini.

A fala causou vaias contra o vereador.

"Não vão me calar" disse Daiane

Daiane Mello durante sua manifestação na tribuna Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

Já no final da sessão ordinária, Daiane Mello usou a tribuna para desabafar sobre as dificuldades da realização da discussão e a votação do projeto de lei de sua autoria, que foi protocolado ainda no início do ano, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera de pacientes que aguardam por procedimentos na rede pública de saúde de Caxias do Sul.

De acordo com a vereadora, o projeto, que estava programado para passar por reabertura da primeira discussão durante a sessão desta terça, teve de ser adiado novamente por conta de duas emendas modificativas protocoladas pelo líder de Governo, Daniel Santos, ainda durante a plenária, o que prejudicou a apreciação da proposta.

Daiane ainda explicou que o projeto passaria por primeira discussão em 4 de setembro, mas foi adiado por conta de um pedido de vista do vereador Tenente Cristiano Becker (PRD). Após 50 dias do pedido, foi protocolada a emenda, adiando o debate do PL novamente.

— Porque para aprovar a publicidade são uns leão dentro do plenário, volta gente das cinzas. Na hora de escutar a verdade, sai todo mundo para derrubar o coro. Mas é assim. Nós vamos se acostumar com isso. Sou a mulher mais votada de Caxias e não vão me calar. Não é forçando qualquer coisa, botando emenda, pedindo vistas que vai adiantar. Eu vou vir para esse plenário e vou falar o que precisa ser falado — frisou Daiane.

A parlamentar manifestou indignação com a situação, contando que irá ao Ministério Público exigir que a lei seja cumprida, já que não consegue êxito em discutir o projeto no plenário da Casa legislativa, mesmo que ele seja constitucional.