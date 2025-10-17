Vereador Hiago Morandi tem conversas avançadas para deixar o PL

Vereador atualmente é líder do PL. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

Líder do PL na Câmara, o vereador Hiago Morandi está em conversas avançadas para trocar o partido pelo Republicanos. A mudança ainda não tem data, mas é esperada ainda para este ano, com a anuência do PL.

O ingresso na nova sigla faz parte das negociações para a construção da candidatura de Luciano Zucco (PL) ao governo do estado e foi um pedido do próprio deputado federal. O entendimento é de que com Hiago nos quadros do Republicanos há mais chances do partido integrar a aliança estadual.

A troca chama a atenção porque o Republicanos integra a base do governo Adiló na Câmara. O vereador, no entanto, já deixou claro em diversas oportunidades que não pretende aderir à base do governo.

A mudança de partido também envolve as conversas para a candidatura de Hiago a deputado federal em 2026. A avaliação é de que é mais fácil se eleger pelo Republicanos.

Novo sistema para a Câmara

A Câmara de Caxias apresentou nesta quinta-feira (16) a vereadores, assessores e servidores a nova plataforma digital de gestão legislativa, em fase de implantação. Além modernizar o fluxo de tramitação de projetos e digitalizar as sessões no plenário, o sistema vai oferecer uma nova experiência para o cidadão, por meio de um novo site.

Será possível, por exemplo, acompanhar em tempo real as votações nas sessões e verificar a produtividade dos parlamentares com número de projetos e outras medidas protocoladas. Uma mapa também vai mostrar o ponto a que se refere cada indicação dos parlamentares.

Chamado de Eprocleg, o sistema é desenvolvido pela empresa Cittá Inteligência em Gestão Pública, de Marau, e já é adotado no Legislativo de outras cidades, como Canoas e Flores da Cunha. A expectativa é de que todo a plataforma esteja implantada até janeiro.

Espaço de lazer

A comunidade de Forqueta, em Caxias, vai receber melhorias no Parque Gregoletto, um dos principais espaços de lazer do bairro. Os investimentos vão ocorrer a partir de um montante de R$ 150 mil em emenda parlamentar do deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) pela vereadora Sandra Bonetto (Novo), que também é presidente do bairro.