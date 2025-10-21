Vereador da base convoca reunião pública sobre mudanças nas escolas municipais

Alunos, pais e professores realizaram protesto na Câmara durante a sessão nesta terça Augusto Martins / Câmara Caxias

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

A oposição da Câmara de Vereadores de Caxias ganhou mais um argumento para criticar a atuação do governo Adiló com a decisão de encerramento dos 9º anos em 15 escolas municipais. Na sessão desta terça-feira (21), os vereadores Daiane Mello (PL), Capitão Ramon (PL) e Sandro Fantinel (PL) assinaram um requerimento, em regime de urgência, solicitando informações sobre a decisão na presença de pais, alunos e professores na plateia. A mudança na educação vai valer a partir de 2026.

A decisão do Executivo causou estranhamento até para vereadores da base, como Edson da Rosa (Republicanos), que criticou o movimento e anunciou uma reunião pública sobre o tema na quinta-feira (23), às 14h, no plenário da Câmara, com a secretaria Municipal da Educação (Smed), 4º Coordenadoria Regional da Educação (4º CRE) e diretores e representantes das escolas. Edson também ressaltou que vai articular uma audiência pública.

O líder do Governo, Daniel Santos (Republicanos), que deveria, em tese, defender a medida, não participou da discussão do requerimento. Porém, no final do debate, o vice-líder, Wagner Petrini (PSB), surgiu para votar favorável ao pedido:

— A gente sabe que o governo tem todas as dificuldades possíveis, mas a gente precisa tomar a frente e ter coragem. Nós temos dois mil alunos que entraram para a rede municipal e que precisarão ter aulas. Eles não podem entrar para a fila da educação, como temos na educação infantil, que o governo, inclusive, está trabalhando para zerar esse déficit com a parceria com o BNDES (a PPP da Educação Infantil).

Os vereadores Claudio Libardi (PCdoB), Andressa Marques (PCdoB), Estela Balardin (PT), Rose Frigeri (PT) e o presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), também se manifestaram contra e solicitaram a suspensão da decisão.

No fim do debate, o requerimento foi aprovado por unanimidade e o presidente chamou representantes das escolas impactadas, que subiram na tribuna para protestar. Uma das alunas da escola Machado de Assis, Thayana Luiza Ferraz, disse que os estudantes não vão aceitar a mudança.

— Todos os estudantes estão bem tristes com essa decisão que tomaram sem falar com nós, sem falar com os diretores, professores, não avisaram ninguém. Eu cresci dentro do Machado de Assis e agora vou ter que sair. A gente já estava até programando a nossa formatura. A gente não vai perder o nono ano e a gente vai continuar estudando nas nossas escolas — destacou.

A diretora de Educação do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), Silvia Betamin de Souza, saiu em defesa dos professores: