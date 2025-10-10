Dos quatro imóveis que ainda estão no páreo para receber o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias, dois deles — o Campus 8 e o antigo pastifício, na Rua Feijó Júnior — demandam reformas mais amplas. Tanto o imóvel do cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, quanto o edifício do Teatro São Carlos já receberam instituições de ensino e precisariam de intervenções menores.
A instituição, no entanto, projeta o início das atividades de pelo menos um dos seis cursos anunciados em março de 2026, com processo seletivo exclusivo em fevereiro.
Considerando a magnitude das intervenções necessárias nos prédios mais deteriorados, é possível cogitar que a escolha esteja entre os dois imóveis melhor conservados. Contudo, a reitora da instituição, Márcia Barbosa, que já declarou não ser fã de reformas, disse que é possível fazer adequações rápidas e parciais para dar início às atividades.
O Conselho Universitário (Consun) vai votar o projeto no próximo dia 31. A negociação do imóvel ocorrerá depois disso. No dia 14, o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Marcus David, estará na UFRGS, em Porto Alegre, para tratar da expansão das universidades.
Também nesta coluna
PEM divulga nota
A Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara de Caxias divulgou nota na noite desta quinta-feira (9) em função do episódio envolvendo o ex-assessor de bancada do PSD, Luiz Alberto Corrêa Boff, exonerado e encaminhado à delegacia pela manhã em função de denúncias de assédio.
O texto, assinado pela bancada feminina da Casa, repudia qualquer forma de assédio, violência ou discriminação contra mulheres. A PEM manifestou solidariedade às funcionárias que relataram ter sido vítimas e reafirmou compromisso com um ambiente seguro, ético e respeitoso.
A nota destaca a exoneração imediata de Boff, e a existência da Comissão Interna de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação de Gênero, criada há poucos meses.
O ex-assessor compareceu à delegacia e foi liberado pouco depois. Ele afirma que a denúncia não foi comprovada.
Festival no calendário do Estado
A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa (ALRS) aprovou, na última terça-feira (7), o projeto que inclui o Festival Sálvia de Arte, Cultura e Gastronomia no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Rio Grande do Sul.
A proposta é de autoria da deputada estadual Delegada Nadine (PSDB) e reconhece o evento como de relevante interesse turístico.
A parlamentar argumenta que o Sálvia é um espaço de encontro e valorização cultural que contribui para o turismo e a economia de Caxias. A proposta teve articulação da vereadora Marisol Santos (PSDB) e da organizadora do festival, Lisete Oselame. A inclusão do calendário ainda precisa da aprovação do plenário da ALRS.