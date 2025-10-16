Sindiserv questiona decreto de contenção de gastos da prefeitura de Caxias

Prefeitura divulgou decreto na segunda-feira (13). Porthus Junior / Agencia RBS

O Sindiserv, sindicato que representa os servidores de Caxias, divulgou nota afirmando que o decreto de contenção de despesas, publicado pelo município na segunda-feira (13) prejudica o serviço público.

No texto, a presidente da entidade, Silvana Piroli, defende a revisão de contratos e melhoria na gestão para equilibrar as contas.

O sindicato já está convocando a categoria para debater a campanha salarial de 2026. A reunião está marcada para o próximo dia 23, às 18h30min, no auditório da entidade.

Parceria já existiu

Nesta quinta-feira (15) a coluna destacou os apontamentos do presidente da Cooperativa Paz e Bem a respeito do sistema de coleta de seletivo em Caxias e sugeriu uma parceria entre município e catadores de recicláveis, para que haja coordenação do trabalho.

Pois uma iniciativa semelhante já existiu em Caxias e se perdeu no tempo. Batizada de Catador Legal, ela foi lançada em 3 de agosto de 2010, quando o sistema de coleta mecanizada completou três anos. O decreto foi assinado pelo então prefeito José Ivo Sartori e o diretor-presidente da Codeca era o atual prefeito Adiló Didomenico.

Na época, se estimava que houvesse cerca de 100 catadores na cidade.

Segurança alimentar

O vereador Edson da Rosa (Republicanos) vai sugerir ao prefeito Adiló Didomenico transformar a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, da Secretaria da Agricultura, em uma pasta independente. O entendimento é de que as ações na área são importantes para o combate à fome.

Os vereadores aprovaram nesta quinta-feira (16) a criação da Frente Parlamentar das Cozinhas Solidárias. A proposta é da vereadora Marisol Santos (PSDB) com assinatura de outros sete parlamentares.

Crianças no comando

A Escola de Educação Infantil Pimpolho Alegre, de Caxias, terá no festival de fim de ano o tema "Se o mundo fosse governado por crianças".

Uma atividade lúdica, com apresentações, mas que permite trabalhar já na infância a consciência coletiva. E, quem sabe, também lembre aos adultos que nas relações cotidianas, especialmente políticas, talvez fosse salutar recorrer às vezes à criança interior de cada um.