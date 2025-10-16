André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Sindiserv questiona decreto de contenção de gastos da prefeitura de Caxias

Medida do Executivo foi publicada na última segunda-feira

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS