Sindiserv de Caxias participa de ato em Brasília contra reforma administrativa; veja destaques da política

Mobilização reuniu entidades do setor público de todo o país na capital federal. Gabriel Lain / Divulgação

O Sindiserv, sindicato dos servidores de Caxias, esteve em Brasília quarta-feira (29) com uma delegação de servidores para protestar contra a PEC 38, que trata da Reforma Administrativa. A mobilização reuniu entidades do setor público de todo o país na capital federal.

A presidente do sindicato, Silvana Piroli, considera que a proposta prejudica o serviço público, abrindo espaço para privatizações e fragilizando a autonomia dos municípios. Outro argumento é de que a PEC coloca em risco carreiras estruturadas, além de ampliar contratações precárias e assédio moral.

A manifestação também pediu a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê negociação coletiva no serviço público e redução da jornada sem corte de salário.

Leia Mais Fiação atrapalha paisagem da Júlio, não o túnel de LED

Nova frente parlamentar

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (30) a criação da Frente Parlamentar de Internacionalização do município. A iniciativa, proposta pelo vereador Bortola (PP), terá vigência até dezembro de 2028 e tem a justificativa de ampliar a presença da cidade no cenário global.

O requerimento aponta potencialidades locais, como a indústria metalmecânica e o turismo, e defende políticas públicas que consolidem resultados duradouros para empresas e sociedade.