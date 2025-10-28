Sem habilitação para receber recursos federais, UPA Central não tinha nem alvará; veja destaque da política

UPA Central pode receber até R$ 10 milhões ao ano. Porthus Junior / Agencia RBS

Ainda não habilitada para receber recursos federais, a UPA Central de Caxias não tinha sequer alvará de funcionamento expedido pelo próprio município. A documentação, junto com outras pendências, foi providenciada nos últimos dias para ser apresentada ao Ministério da Saúde.

O secretário da Saúde, Rafael Bueno, embarcou nesta terça-feira (28) para Brasília, onde deve se reunir com o ministro Alexandre Padilha para tratar da unidade. A expectativa é de que seja possível encaminhar a habilitação para que a UPA receba cerca de R$ 10 milhões ao ano.

O antigo Pronto-Atendimento 24 horas começou a funcionar como UPA há seis anos sem os encaminhamentos necessários para receber os recursos federais. Chama a atenção a falta de cobrança das instâncias superiores do município por um rápido encaminhamento das questões pendentes, já que isso garante recursos adicionais para o custeio do serviço.

Leia Mais Por falta de dinheiro, CCs da prefeitura de Caxias vão receber salários com oito dias de atraso neste mês

Outros assuntos

Outros temas também devem ser tratados na reunião com Padilha. Ente eles estão o envio de carretas da saúde para Caxias, o programa Mais Médicos, a ampliação da Estratégia de Saúde da Família e os recursos do teto MAC, para custeio da média e alta complexidade.

Leia Mais Vereadora propõe decreto legislativo para impedir fechamento do 9º ano de escolas municipais

Caxias terá Conselho Judaico-Cristão

A Câmara aprovou, por 13 votos e nenhum contrário, a criação do Conselho Municipal da Cultura e Valores Bíblicos Judaico-Cristãos. O projeto foi proposto pelo Executivo a partir de uma indicação do vereador Pedro Rodrigues (PL), que é atuante na questão.

Vários vereadores deixaram o plenário na hora da votação. Entre as justificativas, estiveram a criação de um conselho para tratar de questões religiosas em um estado laico. Outro argumento é a previsão da lei para que igrejas evangélicas decidam os representantes de fora do governo no colegiado, o que tornaria a representatividade restrita.