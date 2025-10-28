Sem habilitação para receber recursos federais, UPA Central não tinha nem alvará; veja destaque da política

Ainda não habilitada para receber recursos federais, a UPA Central de Caxias não tinha sequer alvará de funcionamento expedido pelo próprio município. A documentação, junto com outras pendências, foi providenciada nos últimos dias para ser apresentada ao Ministério da Saúde.
O secretário da Saúde, Rafael Bueno, embarcou nesta terça-feira (28) para Brasília, onde deve se reunir com o ministro Alexandre Padilha para tratar da unidade. A expectativa é de que seja possível encaminhar a habilitação para que a UPA receba cerca de R$ 10 milhões ao ano.
O antigo Pronto-Atendimento 24 horas começou a funcionar como UPA há seis anos sem os encaminhamentos necessários para receber os recursos federais. Chama a atenção a falta de cobrança das instâncias superiores do município por um rápido encaminhamento das questões pendentes, já que isso garante recursos adicionais para o custeio do serviço.
Outros assuntos
Outros temas também devem ser tratados na reunião com Padilha. Ente eles estão o envio de carretas da saúde para Caxias, o programa Mais Médicos, a ampliação da Estratégia de Saúde da Família e os recursos do teto MAC, para custeio da média e alta complexidade.
Caxias terá Conselho Judaico-Cristão
A Câmara aprovou, por 13 votos e nenhum contrário, a criação do Conselho Municipal da Cultura e Valores Bíblicos Judaico-Cristãos. O projeto foi proposto pelo Executivo a partir de uma indicação do vereador Pedro Rodrigues (PL), que é atuante na questão.
Vários vereadores deixaram o plenário na hora da votação. Entre as justificativas, estiveram a criação de um conselho para tratar de questões religiosas em um estado laico. Outro argumento é a previsão da lei para que igrejas evangélicas decidam os representantes de fora do governo no colegiado, o que tornaria a representatividade restrita.
O vereador Claudio Libardi (PCdoB), que esteve entre os que se retiraram, disse que irá protocolar projeto de lei para garantir maior representação. Caxias já conta com o Conselho Municipal de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros e de Matriz Africana.