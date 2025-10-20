André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Segunda etapa do aeroporto de Vila Oliva pode ser realizada por meio de parceria

Primeira fase da construção tem previsão de início para março de 2026

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS