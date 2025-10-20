Segunda etapa do aeroporto de Vila Oliva pode ser realizada por meio de parceria

Área em Vila Oliva deve receber primeiras movimentações em março de 2026. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias / Divulgação

A segunda etapa de construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, pode ser realizada por meio parceria, ao invés de um processo licitatório, como será com as pistas e pátios.

Essa fase envolve terminal de passageiros e outras edificações e, como trouxe a coluna neste fim de semana, pode incluir já o terminal e pátio de cargas e uma ampliação da pista para 2,2 mil metros.

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta segunda-feira (20), o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, disse que estão no radar o repasse para a Infraero ou uma concessão à iniciativa privada.

Nesse último caso, a construção do terminal de passageiros equivaleria à outorga, o pagamento realizado pelas empresas pelo direito de explorar um empreendimento público. A discussão desse encaminhamento deve começar em meados do próximo ano, após o início das obras da primeira etapa.

Paralelamente à licitação para a construção do aeroporto, será realizada outra contratação para a execução dos programas de monitoramento ambiental e fiscalização necessários durante o andamento da obra.

Equipamentos previstos

Caberlon também disse que há planos para instalação de todos os equipamentos necessários para uma boa segurança das operações. Ele afirmou no entanto, que não há definição de quais são esses equipamentos porque a tecnologia evolui rapidamente. Dessa forma, a decisão deve ser tomada mais adiante.

A declaração foi em resposta a questionamento sobre as operações sob neblina, condição climática pouco frequente na localidade do futuro aeroporto. Apesar disso, não é impossível e a neblina não é o único fator que prejudica a visibilidade na aviação.