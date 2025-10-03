André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Imprensa vetada
Notícia

Secretário de Caxias do Sul adota "tratamento de silêncio" após falas polêmicas sobre assistencialismo

O titular da pasta de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, deve ser denunciado ao Ministério Público pela bancada do PCdoB após relacionar o aumento da imigração ao assistencialismo oferecido na cidade

Renata Oliveira Silva

