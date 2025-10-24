Secretário da Saúde descarta  terceirização do Samu em Caxias do Sul, mas admite que fará cortes

Registro da reunião entre Bueno e os servidores na noite desta quarta-feira (22) Daniel Corrêa / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

"O meu compromisso é de não terceirizar o Samu. Agora, nós precisamos fazer alguns cortes". Essa foi a afirmação do secretário da Saúde de Caxias do Sul, Rafael Bueno, nesta quinta-feira (23) sobre a possibilidade de terceirização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

No último sábado (18), a vereadora Rose Frigeri (PT) publicou um vídeo em suas redes sociais, alegando que as ambulâncias brancas (usadas para transportes de casos de baixa complexidade) e setores de apoio do Samu estavam sendo "terceirizados", que "servidores e servidoras estavam sendo remanejados" e que a gratificação, que varia de 40% a 60% dependendo do grau de insalubridade, garantida por lei "estava ameaçada".

Na terça-feira (21), um grupo de servidores do Samu foi à Câmara de Vereadores para protestar contra essa suposta terceirização e a retirada da gratificação, distribuindo materiais que destacavam os pontos negativos da ação.

Na noite desta quarta-feira (22), o secretário, representantes do Samu e do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) se reuniram para conversar sobre o assunto. Conforme Bueno, não há possibilidade de terceirização do serviço, mas haverá corte de gastos.

— O meu compromisso é de não terceirizar o Samu. Agora, nós precisamos fazer alguns cortes e o que está posto hoje é cortar a gratificação de 60%. E isso é o que está sendo discutido. Para isso, nós montamos uma mesa de negociação entre a Secretaria da Saúde, o secretário da Receita, o secretário das Finanças e a secretária de Recursos Humanos e o Ipam para ver o que vamos fazer — explicou Bueno.

Para a presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, que está respondendo em nome dos servidores do Samu, a reunião foi positiva, mas será necessário lutar para que não seja retirada a gratificação.