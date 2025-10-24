André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Secretário da Saúde descarta  terceirização do Samu em Caxias do Sul, mas admite que fará cortes

Rafael Bueno se comprometeu a não privatizar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS