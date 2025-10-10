Marca foi apresentada nesta quinta-feira (9). Laura Piola / Divulgação

O Samae deu início às comemorações de 60 anos apresentando uma marca renovada nesta quinta-feira (9). Foi em um evento para convidados na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias.

Desenvolvido pela comunicação do Samae, em parceria com a Pit Publicidade, o novo logo une o "S" de Samae a uma gota e uma folha, com o objetivo de representar equilíbrio entre inovação, sustentabilidade e vida. Também foi lançado o selo comemorativo do aniversário. A programação segue até 5 de janeiro, quando serão completadas as seis décadas.