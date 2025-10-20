Revitalização do pórtico de Ana Rech, em Caxias, tem nove interessados

Projeto mantém referência à igreja do bairro. Araz Incorporadora / Reprodução

A licitação para contratar as obras de revitalização do pórtico do bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, tem nove interessados.

Parte das candidatas, contudo, está fora da disputa. Duas foram desclassificadas e três foram inabilitadas por não cumprir todos os requisitos. Uma sexta empresa superou o orçamento de R$ 168 mil estabelecido no edital.

As três empresas restantes têm sedes no Rio Grande do Sul, no Ceará e em Pernambuco. O processo ainda está na fase de análise dos documentos.