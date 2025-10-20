André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Revitalização do pórtico de Ana Rech, em Caxias, tem nove interessados

Processo ainda está na fase de análise de documentos

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS