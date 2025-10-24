Reunião do conselho da UFRGS sobre o campus na Serra será transmitida de forma online; veja mais destaques da política

A reunião do Conselho Universitário (Consun) da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), que vai analisar o projeto de implantação do campus da instituição na Serra, poderá ser acompanhada, ao vivo, pelo site aovivo.ufrgs.br/consun. A sessão ocorre no dia 31 de outubro, uma sexta-feira, às 8h30min.

Apesar da transmissão, a reitora e presidente do Consun, Márcia Barbosa, afirma que haverá espaço para quem preferir acompanhar presencialmente.

Penalização

A prefeitura de Caxias demitiu, no início do mês, o servidor suspeito de utilizar um caminhão da Secretaria de Obras para transportar material de construção para Arroio do Sal, onde possui um terreno. A denúncia veio à tona durante a campanha eleitoral de 2024.

Tiago Luis Perucchin respondeu a uma sindicância que resultou no desligamento. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município, mas ainda cabe recurso.

Conforme o procurador-geral do município, Adriano Tacca, o teor do processo é sigiloso e se tornará público apenas após terminado o prazo para recurso, que chega a cinco anos.

A coluna entrou em contato com Perucchin por telefone, mas não conseguiu conversar com ele. Outros dois servidores receberam 60 dias de suspensão.

Encontro do PDT

O PDT realiza neste sábado (25) um encontro regional do partido em Caxias. Será às 10h na Câmara de Vereadores. A atividade faz parte dos preparativos para as eleições de 2026 e pretende ouvir líderes locais e alinhar estratégias. Os encontros regionais têm o objetivo de mobilizar e reorganizar as bases do partido no Estado.

O presidente estadual da sigla, Romildo Bolzan Júnior, estará presente, assim como deputados estaduais e federais. Juliana Brizola, apontada como candidata do partido ao Piratini, também estaria presente, mas cancelou a vinda a Caxias, que ocorria ainda nesta sexta-feira (24). Ela foi indiciada pela Polícia Civil por supostamente se apropriar de dinheiro da avó, com quem mantém conta conjunta. Ela nega as acusações.

Guilherme de Paula / Divulgação

Encontro do Republicanos

O Republicanos de Caxias do Sul reuniu mais de 350 pessoas no último sábado (18), em encontro realizado no Restaurante Sica, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias. O evento contou com lideranças estaduais e municipais, incluindo os deputados federais Franciane Bayer e Ronaldo Nogueira, o deputado estadual Capitão Martim e o presidente estadual da sigla, Carlos Gomes. Também participaram vereadores de Caxias, Daniel Santos e Edson da Rosa, e de outras cidades da região, além de representantes de entidades evangélicas.

Durante o encontro, o presidente municipal, Elisandro Fiuza, destacou a filiação de 120 novos membros em 2024, consolidando o crescimento do partido na cidade. A reunião marcou ainda a criação dos segmentos Mulheres Republicanos e Jovens Republicanos, além de movimentos sociais voltados a pautas étnico-raciais e comunitárias.

Zucco na CIC

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) recebe na próxima segunda-feira (27) o deputado federal Luciano Zucco para a reunião-almoço da entidade. Ele tem sido anunciado como candidato do PL ao governo do Estado em 2026.

Zucco abordará o tema "Caxias do Sul e Região na rota da prosperidade do Rio Grande do Sul", discutindo os desafios do Estado e os entraves que ainda limitam o desenvolvimento da Serra gaúcha.

Daniela Fagundes / Divulgação

Funcionalismo de Farroupilha

Mais de 300 servidores municipais de Farroupilha participaram, na noite de terça-feira (21), de uma assembleia convocada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha (Sismuf), no Centro Comunitário Luterano, para analisar o pacote de medidas proposto pelo governo de Farroupilha.

As mudanças previstas incluem reforma previdenciária, criação de 286 cargos temporários e alterações salariais. A categoria criticou a falta de clareza das propostas e alertou para impactos financeiros e emocionais.

O sindicato reafirmou posição contrária ao projeto e cobrou debate amplo antes de qualquer avanço. O resultado da assembleia foi apresentado ao governo no dia seguinte. Caso o pacote seja mantido, o Sismuf promete intensificar a mobilização e convocar novas assembleias.

Thales Comerlato Castagna/Câmara Caxias / Divulgação

Homenagem aos 90 anos

A Câmara de Caxias homenageou, na última terça-feira (21), o Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região pelos 90 anos de atuação. A distinção foi proposta pela Mesa Diretora, presidida por Lucas Caregnato (PT), que destacou a trajetória da entidade desde 1935.

Durante a sessão, o dirigente sindical Nelso Bebber ressaltou os desafios atuais da categoria e reafirmou o compromisso com bancos públicos e justiça social. A base do sindicato reúne 1,7 mil bancários, em uma região com cerca de 5 mil profissionais do ramo financeiro. A deputada federal Denise Pessôa (PT) e representantes do Executivo também participaram da cerimônia.

Recursos

A prefeitura de Caxias recebeu R$ 100 mil nesta sexta-feira (24) para a compra de um veículo para a ala que atende pessoas dentro do espectro autista no Hospital Virvi Ramos.