Restauro de locomotiva da estação férrea está estimado em R$ 450 mil

Máquina a vapor já está posicionada na estação férrea. Ulisses Castro / Agencia RBS

O restauro da locomotiva instalada na Estação Férrea de Caxias está estimado em R$ 450 mil. É um valor bem abaixo do projetado anteriormente, que superava a casa de R$ 1 milhão.

A previsão foi reduzida após o levantamento de trabalhos semelhantes em outros estados. A recuperação é apenas estética, sem possibilidade de colocar a máquina a vapor em movimento. Apesar disso, ainda será possível fazer a recuperação mecânica no futuro.

O objetivo, segundo o secretário-adjunto do Planejamento, Antônio Feldmann, é buscar apenas recursos privados para o trabalho, inclusive para agilizar os trâmites. Obter via financiamento público exigiria mais tempo por conta da burocracia.

Já há conversas com empresas de Caxias e de fora e também com a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. A expectativa é de que haja encaminhamentos ainda em outubro.

Presença

O governador Eduardo Leite é esperado na inauguração do parque temático Villa dei Troni, que ocorre nesta sexta-feira (10), em Caxias. É a única agenda prevista na cidade.

A solenidade deve ter a presença de 850 pessoas, com apresentação da Orquestra da UCS. O Villa dei Troni foi idealizado pelo empresário Edson Tomiello, o Trovão, e ocupa uma área de 25 hectares em Ana Rech.