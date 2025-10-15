André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Representante de cooperativa de reciclagem dá recado sobre o sistema de lixo de Caxias

Presidente da Cooperativa Paz e Bem, no bairro Santa Fé, Tiago Pavelski participou de sessão da Câmara

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS