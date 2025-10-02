Quase uma semana após início da Feira do Livro, chafariz da Praça Dante passa por limpeza

Limpeza ocorria na manhã desta quinta-feira (2). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após seis dias de Feira do Livro, a Secretaria de Gestão Urbana iniciou a limpeza do chafariz da Praça Dante Alighieri, um dos cartões-postais de Caxias. Quem circulava pelo espaço nos últimos dias, em um dos períodos de maior movimentação do ano, percebia o limo e a sujeira da água.

Leia Mais Chafariz sujo na praça chama a atenção em plena Feira do Livro de Caxias

O secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber, afirma que a limpeza ocorre, no máximo, a cada 30 dias, e que o limo surge em função da água com pouca circulação. O fato de ser patrimônio histórico também impede a pintura, segundo ele.