Protesto evidencia que pais, estudantes e professores foram pegos de surpresa com fim do 9º ano

As reações de pais, estudantes e professores sobre o plano de encerrar os 9º anos nas escolas municipais, transferindo os alunos para instituições estaduais, evidencia como a comunidade foi pega de surpresa pelo acordo firmado entre município, Estado e Ministério Público.
Ainda que tenha havido meses de negociações entre os três entes e sempre seja esperada alguma resistência, parece ter faltado ao menos avisar a principal parte interessada de que essa possibilidade estava em análise.
É verdade que é preciso dosar as ações para não criar falsas expectativas. No entanto, apontar com antecedência os desafios a superar e as alternativas estudadas poderia evitar a revolta registrada nos últimos dias, cujo ápice foi o protesto na Secretaria Municipal de Educação (Smed).
Agora, a Smed se esforça na realização de reuniões de pais para explicar a decisão em meio a ânimos alterados. A dúvida é se as manifestações têm o potencial de provocar alguma alteração no plano.
Também nesta coluna
Câmeras em escolas
A Câmara de Farroupilha aprovou por unanimidade, na semana passada, o projeto do vereador Joel Corrêa (MDB) que obriga e estabelece regras para uso de câmeras de monitoramento em escolas públicas e privadas do município.
A medida define parâmetros técnicos e legais para instalação dos equipamentos, com o objetivo de reforçar a segurança e garantir transparência em situações de conflito. O tema ganhou força após casos recentes em Caxias envolvendo violência em sala de aula.
Discussão ressurge
A cada novo episódio envolvendo pessoas em situação de rua em Caxias, ressurge o debate a respeito do melhor encaminhamento para resolver os impactos dessa condição social tanto para essas pessoas, quanto para a população em geral.
O assassinato do educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos, enquanto trabalhava neste fim de semana, em Caxias, é mais um fato grave a reascender o debate e deve gerar repercussão na Câmara nesta terça-feira (21).
A Câmara analisa desde setembro um projeto de lei do vereador Hiago Morandi (PL) propondo a internação involuntária de dependentes químicos de pessoas em situação de rua.
Número dois do MinC em Caxias
O secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, esteve em Caxias no sábado (18), como ministro interino, para participar do encontro profissionais do setor.
A atividade foi organizada pela Comissão de Cultura, presidida pela deputada federal Denise Pessôa (PT). Estiveram reunidos artistas, produtores e gestores culturais na quadra da Acadêmicos Pérola Negra, no bairro Mariani.
Entre os temas discutidos, destaque para os investimentos da Lei Paulo Gustavo, que destinou R$ 4,19 milhões a Caxias, e da Política Nacional Aldir Blanc, que prevê quase R$ 28 milhões para municípios da Serra até 2028.
Também foram abordadas ações como a retomada do Carnaval de Rua. O número dois do Ministério da Cultura também visitou a Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, a Villa dei Troni e a Festa da Uva, maior beneficiária da Lei Rouanet na região.