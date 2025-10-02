Prefeitura de Caxias e Ministério da Saúde assinam nesta sexta acordo para construção de policlínica

Unidade vai ser construída no bairro Esplanada. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O Ministério da Saúde e a prefeitura de Caxias assinam nesta sexta-feira (3), às 15h, o termo de compromisso para a construção de uma policlínica na cidade. É o primeiro passo para o repasse de R$ 16,9 milhões via PAC para a implantação da unidade.

A partir da assinatura, começa a contar o prazo até 30 de dezembro para o município encaminhar projeto básico e documentos à Caixa Econômica Federal, que opera os repasses de recursos públicos. O ato vai ser na prefeitura, com a presença do superintendente regional adjunto do Ministério da Saúde, João Luiz Trindade Dornelles, e representantes da Caixa.

A policlínica funciona como um intermediário entre UPA e hospital, com oferta de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. A unidade de Caxias terá 3.250 m² de área construída e vai ficar entre a Avenida Martim Francisco Spiandorelo, a Avenida Dr. Assis Mariani e a Rua Henrique Leonardi, no bairro Esplanada. Estão previstos 40 consultórios, centro cirúrgico, salas de exames de imagem (ressonância e tomografia) e espaço de acolhimento para vítimas de violência.