Prefeito e secretários de Caxias também terão atraso nos salários; veja destaques da política

Prefeito também terá salário atrasado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O prefeito Adiló Didomenico, o vice, Edson Néspolo, e os secretários municipais de Caxias do Sul também terão os salários de outubro atrasados. Assim como os ocupantes de cargos em comissão (CCs), os vencimentos cairão na conta no próximo dia 7, o quinto dia útil do mês.

O adiamento de oito dias ocorre por falta de dinheiro em caixa para o pagamento em dia de toda a folha. Os servidores efetivos vão receber os salários nesta quinta-feira (30), como previsto.

Em declaração na sessão desta terça-feira (28) na Câmara, o líder do governo, vereador Daniel Santos, disse que o município optou por encaminhar recursos aos hospitais e que não é novidade que a prefeitura está com dificuldades de caixa.

Endereço confirmado

Reunião ocorreu na noite de terça-feira (28). Rafaela Manchini / Divulgação

A Casa da Mulher Brasileira será, de fato, construída no terreno localizado entre as avenidas Martim Francisco Spiandorelo e Dr. Assis Mariani, no bairro São Caetano, em Caxias. A confirmação foi feita pelo prefeito Adiló Didomenico durante reunião com a vereadora Rose Frigeri (PT), na manhã desta quarta-feira (29).

Na noite anterior, Rose se reuniu com presidentes de bairro da Zona Sul para esclarecer dúvidas sobre o projeto e reforçar o compromisso com a instalação do equipamento na região. A comunidade manifestou apoio à iniciativa, e ficou definido o agendamento de uma reunião com o prefeito para a apresentação de detalhes do projeto.

A Casa da Mulher Brasileira será construída com recursos federais e vai oferecer atendimento humanizado e integrado a mulheres em situação de violência.

Encontro curioso

Encontro ocorreu no gabinete do senador, em Canoas. Lutiana Mott / Divulgação

O ex-técnico do Juventude Roger Machado e Paulo Paim (PT) se encontraram no gabinete do senador, em Canoas, na manhã de terça-feira (26). O encontro é inusitado por reunir em uma mesma foto personagens de mundos tão distantes, mas há uma ligação: Roger foi apresentar projetos sociais voltados à educação, combate ao racismo e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade desenvolvidos por ele.

O encontro reforçou a afinidade entre os dois, que já haviam se conhecido em 2022, na exposição Lanceiros Negros, em Porto Alegre. Na visita, Paim presenteou Roger com livros de sua autoria e os principais estatutos que relatou no Senado, como a Política de Cotas. Já o ex-treinador entregou ao senador publicações de autores negros e indígenas financiadas por ele, por meio dos projetos "Coleção Diálogos da Diáspora" e "Canela Preta".

Velhos conhecidos

Sartori esteve na ALRS para lançamento de livro. Lauro Alves / Divulgação

O ex-governador José Ivo Sartori (MDB) esteve na Assembleia Legislativa (ALRS) na tarde de terça-feira (28) e foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Pepe Vargas (PT). Sartori esteve na Assembleia para o lançamento do livro "A empáfia da covardia", organizado por Omar Ferri e Jair Krischke.

No encontro descontraído de velhos conhecidos, que teve a presença do deputado Carlos Búrigo (MDB), os três relembraram passagens da política e comentaram a fase dos times da cidade. Ao final, Pepe presenteou o ex-governador com os livros "O alvorecer da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Revolução Farroupilha", de Alcy Cheuiche, e "Locatelli no Brasil", de Luiz Brambatti.

MDB faz encontro em Farroupilha

O vice-governador Gabriel Souza (MDB) estará em Farroupilha neste sábado (1º) para participar do oitavo encontro do projeto "Pelo Rio Grande - Pra seguir fazendo história", promovido pelo partido. A atividade reunirá líderes de 69 municípios das regiões de Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, Serra, Vale do Caí e Vinhedos. Juntas, as áreas que somam quase 1 milhão de eleitores e reúnem 19 prefeitos, 24 vices e 187 vereadores da sigla.