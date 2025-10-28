Por falta de dinheiro, CCs da prefeitura de Caxias vão receber salários com oito dias de atraso neste mês

Pagamento está previsto para o dia 7 de novembro. Porthus Junior / Agencia RBS

Os ocupantes de cargos em comissão (CCs) da administração municipal vão receber os salários de outubro somente em novembro. O pagamento, que ocorreria na próxima quinta-feira (30), cairá na conta somente no dia 7 de novembro, o quinto dia útil do mês. A medida não atinge os servidores efetivos.

O adiamento é admitido pela secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos. O motivo, segundo ela, é a falta de dinheiro em caixa para pagar toda a folha em dia.

Por enquanto, o atraso está confirmado para o pagamento referente a outubro. Para os meses seguintes, é preciso aguardar o desempenho das contas municipais. Da mesma forma, não é possível prever eventual impacto nos pagamentos de servidores efetivos no futuro.