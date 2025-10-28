Por falta de dinheiro, CCs da prefeitura de Caxias vão receber salários com oito dias de atraso neste mês

Os ocupantes de cargos em comissão (CCs) da administração municipal vão receber os salários de outubro somente em novembro. O pagamento, que ocorreria na próxima quinta-feira (30), cairá na conta somente no dia 7 de novembro, o quinto dia útil do mês. A medida não atinge os servidores efetivos.
O adiamento é admitido pela secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos. O motivo, segundo ela, é a falta de dinheiro em caixa para pagar toda a folha em dia.
Por enquanto, o atraso está confirmado para o pagamento referente a outubro. Para os meses seguintes, é preciso aguardar o desempenho das contas municipais. Da mesma forma, não é possível prever eventual impacto nos pagamentos de servidores efetivos no futuro.
No último dia 13, o município publicou um decreto de contenção de despesas com validade até o fim de 2025. Um novo decreto, atualizado, foi publicado na última sexta-feira (24). O texto proíbe, entre outras medidas, novas nomeações e as horas extras devem ser reduzidas em no mínimo, 50%.